33-Jährige aus Eggolsheim vermisst – Beschuldigter wegen des Verdachts des Totschlags inhaftiert

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

EGGOLSHEIM, LKR. FORCHHEIM. Im Fall der seit 1. August 2024 vermissten 33-Jährigen ermitteln die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Bamberg nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Am Donnerstag, 1. August 2024, hatten Angehörige bei der Polizei in Norddeutschland Vermisstenanzeige erstattet, nachdem der Kontakt zu der Frau überraschend abgebrochen war. Die Kriminalpolizei Bamberg übernahm den Fall am Folgetag und sucht seitdem auch mittels Öffentlichkeitsfahndung nach der 33-Jährigen, die sich zuletzt in Bammersdorf, einem Ortsteil von Eggolsheim im oberfränkischen Landkreis Forchheim, aufgehalten hatte. Sofort eingeleitete erste Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Erfolg.

Im Rahmen der weiteren Befragungen und Ermittlungen ergaben sich aber Hinweise auf eine mögliche Gewalttat. Der Verdacht, die Frau getötet zu haben, richtete sich dabei alsbald gegen einen 73-jährigen Mann aus dem Landkreis Forchheim und verdichtete sich immer weiter, bis am Donnerstagmorgen ein Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Haftbefehl gegen den Mann erließ. Diesen vollstreckten Beamte der Bamberger Kriminalpolizei am Donnerstagmittag. Mittlerweile sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Zur Ermittlung des Falles richtete die Kriminalpolizei Bamberg eine Sonderkommission ein. Die SoKo Sofia besteht derzeit aus über 30 Ermittlerinnen und Ermittlern unter Führung des Leiters der Kriminalpolizeiinspektion Bamberg.

In den kommenden Wochen werden die Beamten in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft zahlreiche Vernehmungen durchführen, Spuren sichern und auswerten und die Suchmaßnahmen nach der 33-Jährigen ausweiten. Die SoKo Sofia prüft zudem weiterhin auch andere mögliche Gründe zum Verschwinden der 33-Jährigen.

Die Öffentlichkeitsfahndung bleibt weiterhin bestehen: Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem oben beschrieben Fall stehen könnten? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei Bamberg unter Tel.-Nr. 0951/9129-999.

Die Fahndung mit Bild finden Sie unter:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/071020/index.html