Stadt und Landkreis Bamberg mit großem Dank für 450 Schülerlotsen und Schülerlotsinnen für ehrenamtliches Engagement

Rund 450 Schülerlotsinnen und Schülerlotsen gibt es in Stadt und Landkreis Bamberg. Bei Wind und Wetter, Schnee und Regen sind sie im Einsatz und tragen wesentlich zur Verkehrssicherheit rund um die Schulen bei. Jeden Tag sorgen sie dafür, dass die Schülerinnen und Schüler sicher die Straßen überqueren und wohlbehalten die Schule erreichen. Dieses herausragende Engagement und dieser zuverlässige Einsatz verdienen einen großen Dank und eine besondere Anerkennung. Daher fand vor Kurzem eine Ehrung im Franz-Ludwig Gymnasium statt. Stellvertretend für alle Schülerlotsinnen und Schülerlotsen waren zahlreiche Aktive anwesend. Oberstudiendirektorin Saskia Hofmeister begrüßte alle Anwesenden.

Als Anerkennung für den unermüdlichen Einsatz brachte Mathias Polz, Pressesprecher der Sparkasse Bamberg, einen Scheck über 3 472 Euro mit. „Die Schulen können das Geld zum Beispiel für Ausrüstung oder Medien verwenden. Wir sagen ein großes Dankeschön an alle Schülerlotsinnen und -lotsen, die mit ihrem tollen Engagement den Schulweg sicherer machen“, so Polz. Jonas Glüsenkamp, Zweiter Bürgermeister der Stadt Bamberg, gratulierte den Lotsinnen und Lotsen für ihren großartigen Dienst am Nächsten und dankte ihnen: „Durch euer ehrenamtliches Engagement zeigt ihr nicht nur ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, sondern auch an Gemeinsinn und sozialer Kompetenz. Ihr seid ein leuchtendes Beispiel dafür, wie wichtig und wertvoll es ist, sich für andere einzusetzen.“ Auch die Polizei und die Verkehrswacht lobten die vorbildliche Arbeit der Schülerlotsinnen und Schülerlotsen.