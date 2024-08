Spielbericht: Souveräner Pokalauftritt der Eltersdorfer Quecken

Viel Rotation auf beiden Seiten zur 1. Toto-Pokal-Runde des BFV. Die Favoritenrolle war trotzdem klar verteilt im ELSNER-Sportpark. Die Quecken machten auch gleich zu Beginn klar, dass sie heute als Sieger vom Platz gehen wollten. Hohes Pressing und viel Intensität legten die Männer von Bernd Eigner an den Tag. Viele Nadelstiche konnten vor allem über die linke Seite mit Akimoto und Beusch gesetzt werden. Auch Tobias Herzner, der als einer der wenigen auch am Wochenende in der Liga gegen Weiden in der Startelf stand, verschaffte sich immer im linken Halbraum Platz und konnte so öfter den Ball festmachen und Angriffe einleiten. Leider blieben viele vielversprechende Kombinationen ungefährlich. Die verdiente Führung erzielten die Quecken in der 22. Minute durch einen Freistoß von Herzner, der sich zentral im Fünfmeterraum senkte und Yannik Jassmann den Ball neben den rechten Pfosten einschob. Es blieb anschließend bei der Dominanz der Quecken, allein große Chancen blieben Mangelware. Der offensiv auffälligste Mann war Alexander Beusch, der zunächst einen Pass von Shargi in den halbrechten Raum zu weit vorlegte und so eine gute Chance liegen ließ, und kurz vor der Pause über die linke Seite ein Dribbling startete und mit einem Schuss auf die kurze Ecke abschloss. Der Angriff war allerdings kein Problem für Merrick im Kasten der Oberfranken.

Während die Quecken agierten, war vom TSV Neudrossenfeld in der 1. Hälfte gar nichts zu sehen. Das änderte sich mit dem ersten Angriff nach der Pause. Ein Steckpass von Hofmann findet Schwabe, der kurz hinter der Sechzehnerlinie den Ball über den heraus eilenden Churilov lupfen wollte. Der Ball ging allerdings deutlich über den Kasten des Ukrainers. Das Bild aus der 1. Hälfte sollte sich trotz der Chance des TSV nicht ändern. Die Quecken blieben weiter drückend überlegen und kamen häufig zu Abschlüssen. Neben Beusch und dem eingewechselten Rzonsa war es der Schuss von Akimoto nach einer Stunde, der nur knapp am rechten Pfosten vorbeirauschte.

Kurz vor Ende der Partie machte die Eigner-Truppe dann endgültig den Deckel auf die Partie. Ein langer Ball von Stark in den rechten Halbraum direkt in den Laufweg von Rzonsa ließ den Quecken-Stürmer auf einmal alleine vor Merrick auftauchen. Rzonsa umkurvte den Keeper lässig und schob zur Entscheidung ein. Doch eine Chance erspielten sich die Quecken noch. Auf der linken Seite bekam der eingewechselte Schaffors den Ball schön in den Lauf gespielt und flankte die Kugel mustergültig auf Rzonsa in die Mitte, welcher problemlos seinen Doppelpack schnürte. Es war die letzte Aktion der Partie. Die Quecken gewinnen souverän gegen Neudrossenfeld und ziehen in die nächste Runde des Toto-Pokals ein.

SC Eltersdorf – TSV Neudrossenfeld 3:0

SC Eltersdorf: Oleksandr Churilov, Matthias Löblein, Hiroki Akimoto, André Karmann, Robin Renner, Moritz Fischer (46. Patrick Ort), Tobias Herzner (54. Tobias Schaffors), Moritz Sharghi, Yannik Jassmann (46. Christian Rzonsa), Felix Rippert, Alexander Beusch (76. Manuel Stark) – Trainer: Bernd Eigner

Tore: 1:0 Yannik Jassmann (17.), 2:0 Christian Rzonsa (88.), 3:0 Christian Rzonsa (90.)

Gelbe Karten SCE: ’12 Löblein, ’45 Renner, ’63 Beusch