Schlüsselübergabe in der St. Bartholomäus Kirche in Unterleinleiter

Im Rahmen eines bewegenden und von Dankbarkeit geprägten Festgottesdienstes, der das Thema Glück anhand von biblischen Gleichnissen in den Mittelpunkt rückte, hat Pfarrer Peter Herbert die Schlüssel der evangelischen St. Bartholomäus – Kirche an Herrn Ludwig Fleckenstein, den Schlossherrn des gegenüber gelegenen Barockschlosses , übergeben.

In einer emotionalen Ansprache von der Kanzel der Kirche aus erklärte der neue Eigentümer der Kirche , dass er als Nachbar und Katholik gerne im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrags die Verantwortung und damit auch die Baulast für die evangelische Kirche für 20 Jahre übernommen habe. Dies geschah, so Fleckenstein, im Einvernehmen mit seiner Familie, aber auch mit der Kirchenverwaltung. Schließlich habe auch die evangelische Landeskirche ihre Zustimmung erteilt. Er sicherte zu, dass er noch im Herbst mit der Außensanierung der Kirche beginne und anschließend dem Innenraum des Gotteshauses neuen Glanz verleihen werde. Dekan Enno Weidt, Landrat Dr. Ulm und Bgm. Alwin Gebhardt dankten in ihren Grußworten Herrn Ludwig Fleckenstein und seiner Familie für diese großzügige Entscheidung, die zunächst kaum zu glauben war. Die Redner beglückwünschten aber auch die Kirchengemeinde zu diesem aussergewöhnlichen Glücksfall. Mit einem persönlichen Händedruck dankte auch der 1. Vorsitzende des Vereins „kunst & musik im Schloßpark Unterleinleiter e.V.“ Eduard Nöth dem Schlossherrn, dass mit dieser Regelung auch weiterhin die Nutzung der Kirche für kulturelle Veranstaltungen des Vereins gesichert sei.