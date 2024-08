Polizeibericht Hochfranken vom 08.08.2024

Polizeiinspektion Coburg

Einbruch in städtisches Gebäude

BAD RODACH, LKR. COBURG. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch suchten bislang Unbekannte ein städtisches Gebäude am Schloßplatz in Bad Rodach auf und brachen darin ein.

Der oder die Unbekannten versuchten zunächst ein Fenster des Gebäudes aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Letztendlich warfen sie Scheibe mit einem Stein ein und verschafften sich so Zutritt ins Gebäudeinnere. Offensichtlich in Unkenntnis darüber, dass überall Bewegungsmelder verbaut waren und sofort das Licht automatisch eingeschaltet wird, rissen die Täter sämtliche Bewegungsmelder aus der Wand um das Einschalten der Lampen zu verhindern.

Anschließend durchwühlten sie sämtliche Büroräume und hebelten mit einem bislang unbekannten Werkzeug mehrere Türen auf und entwendeten letztendlich Bargeld sowie mehrere Briefmarkenbögen. Der angerichtete Sachschaden liegt mit 1.000 Euro weit höher als der Entwendungsschaden.

Die Coburger Polizisten führten am Tatort eine umfangreiche Spurensicherung durch und haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei Polizeiinspektion Coburg zu melden.

Verkehrsunfall

SEßLACH, LKR. COBURG. Zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und wirtschaftlichem Totalschaden wurde eine Streife der Coburger Polizei am späten Mittwochnachmittag in den Gemeindebereich Seßlach gerufen.

Kurz vor 18 Uhr fuhr ein 76-jähirger Mann aus dem Landkreis mit seinem VW auf der Kreisstraße CO 16 von Lechenroth nach Oberelldorf. Während der Fahrt flog eine Biene in den Innenraum des Pkws und stach den Mann. Der Rentner kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb letztendlich am Fahrbahnrand mit seinem Auto Stehen. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Behandlung ins Coburger Klinikum. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die zum Unfallort gerufenen Polizeibeamten nahmen einen Verkehrsunfall mit Personenschaden auf.

Polizeiinspektion Kronach

Fahrradfahrerin gestürzt

Mitwitz – Am vergangenen Mittwoch, gegen 14.35 Uhr fuhr eine Fahrradfahrerin in Steinach a.d.Steinach mit ihrem Rad in Richtung Ortsmitte. Hierbei fuhr sie auf dem Gehweg. Zum Verhängnis wurde der Dame, dass sie mit ihrem Lenker an einem Verkehrszeichenmast hängenblieb und aufgrund dessen stürzte. Hierbei verletzte sich die Radfahrerin leicht und wurde vorsorglich in das Krankenhaus verbracht. Ein Sachschaden ist nach ersten Erkenntnissen nicht entstanden.

Unfallverursacher flüchtete

Kronach – Der Fahrer eines schwarzen Mercedes befuhr am Mittwoch, gegen 04.00 Uhr die Kreisstraße 25 von Friesen kommend in Fahrtrichtung Gundelsdorf. Etwa 400 Meter vor dem Kreisverkehr geriet der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den Straßengraben und riss einen Leitpfosten samt Betonfundament aus dem Boden. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Ein nachfolgender Fahrer eines Skoda erkannte den Pfosten zu spät, konnte aufgrund Gegenverkehrs diesen nicht ausweichen und fuhr mit seinem PKW über dieses Hindernis auf der Fahrbahn. Hierbei wurde der Skoda nicht unwesentlich beschädigt.

Aufgrund des Unfalls wurde der Mercedes des Unfallverursachers an der Ölwanne beschädigt und zog bei der Weiterfahrt eine Ölspur nach sich. Bei einer nahegelegenen Kfz-Werkstatt konnte schließlich der schwarze Mercedes aufgefunden werden. Im Rahmen einer Halternachschau konnte der vermeintliche Fahrzeugführer festgestellt werden. Dieser stand sichtlich unter Alkoholeinwirkung. Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,48 mg/l., was eine Blutentnahme nach sich zog.

Nach derzeitigem Stand ist bei diesem Unfall kein Personenschaden eingetreten. Umfangreiche Reinigungsarbeiten an der mit Öl verschmutzten Straße sowie des mit Öl kontaminierten Erdreichs waren erforderlich. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 14.200 Euro.

Überwachung ruhender Verkehr

Kronach – Durch Beamte der PI Kronach wurde am vergangenen Mittwoch, in der Zeit von 19.43 Uhr bis 20.47 Uhr der ruhende Verkehr im Bereich des Marktplatzes in Kronach überwacht. Es wurden mehrere Parkverstöße festgestellt und entsprechend geahndet. Vier Fahrzeuge parkten in der Feuerwehrzufahrt. Ein Fahrzeughalter hiervon konnte nicht erreicht werden, so dass sein Fahrzeug durch einen Abschleppdienst entfernt werden musste.

Polizeiinspektion Kulmbach

Pkw beschädigt

Kulmbach – Am 07.08.2024 ca. 10:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz des OBI-Baumarktes ein grauer VW Polo an der rechten vorderen und hinteren Tür und der rechte Seitenschweller verkratzt und eingedrückt. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 7.000,– Euro. Wer Hinweise geben kann, möchte sich bitte mit der Polizei in Kulmbach unter 09221/609-0 in Verbindung setzen.

Motorradunfall

Kulmbach – Am 07.08.2024 gegen 07:55 Uhr kam es an der Kreuzung Grünwehr / Hofer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw, der aus Richtung Grünwehr kam, übersah beim Linksabbiegen in die Hofer Straße ein Motorrad, welches vorfahrtsberechtigt links Richtung Grünwehr abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fahrer von seinem Kraftrad geschleudert wurde. Der Motorradfahrer kam mit leichten Verletzungen ins Klinikum. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4.000,- Euro.

Lkr. Wunsiedel / Polizeipräsidium Oberfranken

Festnahme nach Einbruchsversuch

MARKTREDWITZ, LKR. WUNSIEDEL. Die Marktredwitzer Polizei nahm am Dienstagnachmittag nach einem versuchten Einbruch zwei Tatverdächtige fest. Sie sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Kripo Hof ermittelt.

Ein aufmerksamer Passant beobachtete am 06.08.2024 gegen 15 Uhr, wie zwei Personen versuchten, in ein Wohnhaus einzubrechen. Umgehend informierte er die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Beamte der Marktredwitzer Polizei zwei Tatverdächtige in der Nähe des Tatorts fest. Es handelt sich um einen 41-jährigen Mann und eine 19-jährige Frau jeweils mit Wohnsitzen in Tschechien.

Bei der Festnahme fanden die Beamten entsprechendes Einbruchswerkzeug, welches sie sicherstellten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erließ ein Richter am Mittwochnachmittag Haftbefehl gegen die beiden Tatverdächtigen. Sie sitzen nun in Justizvollzugsanstalten ein.

Die Hofer Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und ermittelt nun, ob die beiden Tatverdächtigen für weitere Diebstahlstaten im Bereich Marktredwitz verantwortlich sind.