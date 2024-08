Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 08.08.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Drei Ladendiebe wurden überführt

BAMBERG. Mittwochnachmittag wurde eine 16-Jährige in einem Supermarkt an der Promenade dabei beobachtet, wie sie mehrere Artikel aus dem Regal nahm und in ihre Tasche steckte. An der Kasse zahlte sie lediglich zwei andere Lebensmittel. Ware im Wert von ca. 4 Euro wollte sie aus dem Laden schmuggeln.

Zwei Stunden später wollte ein 48-Jähriger ebenfalls Ware im Wert von ca. 12 Euro aus einem Supermarkt in der Starkenfeldstraße schmuggeln. Auch er zahlte nur einen Teil seiner Ware. Die Schokolade versteckte er in seiner Tasche.

Donnerstagfrüh konnte ein 30-Jähriger in einer Tankstelle in der Memmelsdorfer Straße dabei beobachtet werden, wie er zwei Flaschen Bier an sich nahm um anschließend die Tankstelle zu verlassen, ohne diese zu bezahlen.

Fahrraddiebstähle

BAMBERG. Zwischen Samstag, 27.07.2024 und Mittwoch, 07.08.2024 wurde aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Gönnerstraße ein Fahrrad gestohlen. Um das rote Mountainbike der Marke Canyon im Wert von 550 Euro zu entwenden, brachen Unbekannte das Kellerabteil auf.

Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

Nach Knall liegt Radfahrer unterm Transporter

BAMBERG. Mittwochmittag wurde Am Sendelbach ein 56-Jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Dort fuhr ein ebenfalls 56-Jähriger mit seinem Kleintransporter als er plötzlich einen Knall hörte und eine Vollbremsung einleitete. Der Autofahrer hatte den Fahrradfahrer, laut seiner Aussage nicht wahrgenommen und ihn umgefahren. Auch ein Zeuge hatte nur den Knall gehört und dann den Radfahrer unter dem Auto liegen sehen. Der Radfahrer musste mit mittelschweren Verletzungen ins Klinikum gebracht werden. Sachschaden an dem Transporter entstand in Höhe von ca. 500 Euro.

Betäubungsmittel wurden sichergestellt

BAMBERG. Bei Personenkontrollen im Stadtgebiet konnten am späten Mittwochabend verschiedene Betäubungsmittel sichergestellt werden. Bei einem 32-Jährigen wurde eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden. Ein 22-Jähriger führte eine geringe Menge Kokain mit sich. Bei seiner ebenfalls 22-jährigen Begleiterin konnte auch Kokain aufgefunden werden.

Polizei sucht Geschädigte einer Verfolgungsjagd

BAMBERG. Eine wilde Verfolgungsjagd ereignete sich am Mittwochabend zwischen einem 38-Jährigen und der Polizei Bamberg. Der 38-Jährige sollte am P+R Heinrichsdamm einer Kontrolle unterzogen werden, der er sich entziehen wollte. Er reagierte nicht auf Anhaltesignale durch die Polizei, sondern schoss mit einem Passat den Münchner Ring, Richtung Stegaurach entlang. Mit Geschwindigkeiten bis 190 km/h versuchte er zu entkommen, überholte dabei auf der rechten Spur oder trotz Gegenverkehr. In Stegaurach konnte sich der Fahrzeugführer in einem Carport verstecken, wurde aber später in Wildensorg von den Polizeistreifen angetroffen. Es hagelt für ihn Anzeigen. Unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Nötigung im Straßenverkehr und verbotenem Kraftfahrzeugrennen. Weiter hatte er 1,32 Promille, keinen Führerschein und es stellte sich heraus, dass der Passat nicht zugelassen war.

Die Polizei Bamberg-Stadt sucht nun nach Personen, die durch den Flüchtigen bedrängt, gefährdet oder geschädigt wurden. Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 zu melden.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Diebstähle

ZAPFENDORF. Am Donnerstag, den 18.07.2024 zwischen 7:22 Uhr und 13:30 Uhr, wurde ein verschlossenes schwarzes Mountainbike der Marke Cube Aim Race am Bahnhofsvorplatz in Zapfendorf von einem Unbekannten entwendet. Das Fahrrad befand sich im Bereich des Fahrradunterstellplatzes im mittleren der drei Elemente. Der Entwendungsschaden beträgt circa 500 Euro. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0951/9129-310 mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfälle

EBRACH. Am Mittwoch gegen 12.00 Uhr kam es auf der Staatsstraße 2258 zwischen Ebrach und Neudorf im Begegnungsverkehr zu einem Verkehrsunfall. Hierbei berührten sich die beiden Außenspiegel eines Wohnmobils und eines Pkws. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro.

Verkehrsunfallfluchten

HIRSCHAID. Am Mittwoch zwischen 14:00 Uhr und 15:25 Uhr, wurde ein silberner VW Passat in der Luitpoldstraße in Hirschaid am linken Außenspiegel beschädigt. An dem gebrochenen Außenspiegel des Pkws konnte roter Lackantrieb eines bislang unbekannten Fahrzeugs sichergestellt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0951/9129-310 bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land zu melden.

Verkehrspolizeiinspektion Bamberg

Mit unangepasster Geschwindigkeit in die Ausfahrtskurve und gestürzt – Kradfahrer leicht verletzt

Bamberg. Am Mittwochabend wollte ein 38-jähriger Kradfahrer von der B505 kommend auf die B22 nach Bamberg wechseln. Im Starkregen wählte der Kradfahrer allerdings seine Geschwindigkeit im Ausfahrtsast zu schnell und kam in der Kurve aufgrund der schmierigen Fahrbahn zum Sturz und schlidderte einige Meter über die Fahrbahn. Er hatte noch Glück im Unglück, da er sich dabei nur leicht verletzte und sich auch der Schaden an seinem Leichtkraftrad mit geschätzten 500 Euro noch in Grenzen hält.

Wohnwagen-Gespann kommt bei Überholversuch ins Schlingern und kracht in die Leitplanke

Strullendorf. Am Mittwochnachmittag war die 63-jährige Fahrerin eines Ford mit Wohnwagenanhänger auf der A73 in Richtung Suhl unterwegs. Sie entschloss sich auf Höhe Strullendorf dazu, zum Überholen auf dem linken Fahrstreifen zu wechseln. Da sie ein dort bereits fahrendes Auto zu spät erkannte, brach sie den Überholversuch zwar noch rechtzeitig ab, kam aber dabei mit ihrem Gespann ins Schlingern und touchierte die Außenschutzplanke. Niemand wurde verletzt, aber das Gespann musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt.

Gleich drei betrunkene E-Scooter Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Bamberg. In der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch führte die Verkehrspolizei wieder zahlreiche Kontrollen u.a. zur Verkehrstüchtigkeit im Bereich der Bamberger Innenstadt durch. Am späten Abend fielen ihnen ein Paar auf E-Scootern im Sandgebiet auf. Bereits beim Ansprechen der Beiden kroch den Beamten ein auffälliger Alkoholgeruch in die Nase. Tatsächlich handelte es sich um ein Ehepaar, welches laut eigenen Angaben mehrere „Schlenkerla“ intus hatte. So zeigten freiwillige Alkoholtests schließlich beim 66-jährigen Mann etwa 0,9 Promille und bei der 61-jährigen Frau etwa ein Promille Alkohol. Da sie Beide in gerichtsverwertbare Alkoholtests einwilligten, waren Blutentnahmen entbehrlich und sie konnten ihren Weg danach zu Fuß fortsetzen. Kurz nach Mitternacht traf die Streife in der Innenstadt noch auf einen 17-jährigen E-Scooter-Fahrer, welcher drogentypische Auffälligkeiten zeigte und laut eigenen Angaben erst am Vormittag einen Joint geraucht hatte. Bei ihm war eine Blutentnahme unumgänglich. Allen drei E-Scooter Fahrern erwartet nun ein teures Bußgeldverfahren mit Fahrverbot.

Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt

Unfall mit Pedelec, ein Verletzter

BAYREUTH. Pedelec-Fahrer deutet Abbiegevorgang nicht an.

Am Mittwochnachmittag kam es in der Richard-Wagner-Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pedelec-Fahrern. Der Unfallverursacher, ein 49jähriger aus Bayreuth befuhr die Richard-Wagner-Str. in Richtung stadtauswärts und wollte auf Höhe der RW 21 nach links abbiegen. Den Abbiegevorgang kündigte der Unfallverursacher nicht durch ein vorgeschriebenes Handzeichen an und übersah hierbei den hinter ihm in gleiche Richtung fahrende Unfallgeschädigte. Der Unfallgegner stürzte und verletzte sich an der Schulter. An den Pedelecs entstand nur geringer Sachschaden.

Unfall verursacht geflüchtet und keinen Führerschein

BAYRUETH. Unfallflucht geklärt, Auto unbefugt benutz und keinen Führerschein.

Für einen 18jährigen Auszubildenden aus Bayreuth kam es am gestrigen Dienstagabend knüppeldick. Erst wurde der junge Mann, von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet, als er mit einem Pkw auf einem Parkplatz in der Innenstadt von Bayreuth gegen 22.00 Uhr, ein anderes Fahrzeug beschädigte und sich ohne um die Regulierung des Schadens zu kümmern davon fuhr. Der Zeuge hatte sich das Kennzeichen gemerkt und verständigte die Polizei. Beamte der Inspektion Stadt fuhren die Halteranschrift des Pkw an und konnten im Zuge der Ermittlungen feststellen, warum der Unfallverursacher sich aus dem Staub gemacht hat. Der 18 Jahre alte Mann besitzt nicht die notwendige Fahrerlaubnis zum Führen von Pkw und hatte sich das Auto ohne Wissens des Inhabers einfach benutzt. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort, Fahren ohne Fahrerlaubnis und der Unbefugte Gebrauch eines Kraftwagens.

Polizeiinspektion Bayreuth-Land

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Sachbeschädigung

Ebermannstadt. Am Mittwochmittag teilte ein Anwohner mit, dass in der Georg-Wagner-Straße die Gehweglampe am Fußweg hinter der Stadthalle beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 400 EUR. Passiert ist dies bereits am vergangenen Freitag in der Zeit zwischen 15.00 und 20.00 Uhr. Da es sich bislang um unbekannte Täter handelt, bittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt um Hinweise unter Tel: 09194 / 7388-0.

Polizeiinspektion Forchheim

Sonstiges

FORCHHEIM. Am Abend des 07.08.2024, gegen 20:30 Uhr, wurde ein 44-Jähriger im Bereich der Adenauerbrücke von einem offensichtlich verletzten 48-Jährigen angesprochen. Dieser gab an, dass er unter der Adenauerbrücke von ihm unbekannten Männern angegriffen wurde. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich der Geschädigte mit drei weiteren Männern wohl unter der Brücke aufgehalten hat und dort auch einiges an Alkohol konsumiert wurde. Im Laufe des Abends kam es dann scheinbar zum Streit und der Geschädigte wurden von den anderen drei Männern angegriffen und verletzt. Die drei Täter konnten bislang nicht durch die eingesetzten Polizeistreifen ausfindig gemacht werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Forchheim unter 09191/7090-0 zu melden.

Polizeiinspektion Lichtenfels

Dach beschädigt

LICHTENFELS. Am Mittwoch gegen 01:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter im Bürgerweg ein Dach. Außerdem fällt auf, dass im selben Zeitraum eine am Anbau stehende Parkbank demoliert wurde. Insgesamt liegt der Sachschaden bei rund 200 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0.

Fahrrad gestohlen

LICHTENFELS. Ein unbekannter Täter entwendete im Zeitraum von Sonntag 19:00 Uhr bis Montag 07:00 Uhr ein Damenrad der Marke Kettler. Dieses stand in einem Carport hinter einem Haus im Ruhsteinweg. Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0.