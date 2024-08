Polizeibericht Erlangen / Landkreis ERH vom 08.08.2024

Polizeiinspektion Erlangen-Stadt

Frau schlägt zunächst eine Passantin und taucht später halbnackt auf

Am Mittwochabend schlägt eine 59-jährige Erlangerin zunächst auf eine Passantin ein. Nur zwei Stunden später verursachte die Frau einen weiteren Polizeieinsatz, nachdem sie sich halbnackt an einer Bushaltestelle aufhielt.

Gegen 18:45 Uhr sprach die 59-Jährige eine Passantin an und fragte sie nach einer Zigarette. Als ihr diese das Anliegen der Frau verneinte, wurde die 59jährige Erlangerin zusehends aggressiver. Sie beleidigte die Passantin mit dem ausgestreckten Mittelfinger uns schlug ihr zudem mit der flachen Hand noch ins Gesicht.

Knapp zwei Stunden später fiel die 59-jährige Frau erneut auf als sie sich an einer Bushaltestelle im Erlanger Stadtwesten entblößte. Erst nach mehreren Aufforderungen der Polizeibeamten zog sich die Frau wieder an.

Die 59-jährige Erlangerin muss sich deshalb wegen Belästigung der Allgemeinheit verantworten – die Beamten leiteten ein Bußgeldverfahren ein.

Polizeiinspektion Erlangen-Land

Pkw gegen Fahrrad

Möhrendorf – Am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr kam es in der Hauptstraße zu einem Unfallgeschehen zwischen einen Pkw und einer Radlerin. Ein Pkw-Fahrer missachte beim Abbiegen in die Kleinseebacher Straße die Vorfahrt einer entgegenkommenden Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß.

Die 51-Jährige Radlerin wurde dabei leicht verletzt. Die Frau wurde zur weiteren ärztlichen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.

Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Verkehrsunfall auf der B2

Heroldsberg / B2 – Am Mittwoch ereignete sich gegen 16.45 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Nürnberg-Nord auf der B2 ein Verkehrsunfall, an dem zwei PKW beteiligt waren.

Die Fahrerin des Verursacherfahrzeugs bog, von der A3 kommend, in Richtung Heroldsberg auf die B2 ein. Hierbei übersah Sie einen bevorrechtigten PKW, welcher auf der B2 in Richtung Heroldsberg fuhr. Nachdem es zwischen den beiden PKW zum Zusammenstoß kam, drehte sich der PKW der Verursacherin mehrmals und kam schließlich auf der Gegenspur zum Stehen.

Glücklicherweise blieben beide Unfallbeteiligte unverletzt und es kam zu keinem Zusammenstoß mit weiteren Verkehrsteilnehmern.

Die beiden PKW waren aufgrund ihrer Beschädigungen nicht mehr fahrbereit.

Polizeiinspektion Herzogenaurach

Herzogenaurach – Am 07.08.2024 gegen 12:40 Uhr befuhr ein 23-jähriger Nürnberger mit seinem Pkw die Kreisstraße 14 von Dondörflein kommend in Richtung Herzogenaurach. In einer langgezogenen Linkskurve kam er aus noch unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und anschließend durch das gegenlenken nach links, wo er im angrenzenden Feld zum Stehen kam. Verletzungen trug der Fahrer durch den Unfall nicht davon. Am Fahrzeug und am Feld entstand kein Sachschaden. Lediglich ein Leitpfosten wurde bei dem Unfallgeschehen in Mitleidenschaft gezogen.

Herzogenaurach – Am 07.08.2024 gegen 15:30 Uhr wollte im Ortsteil Beutelsdorf eine Firma Arbeiten an einem Carport verrichten. Hierzu stiegen zwei Arbeiter auf das angebaute Dach des Carports, welches durch die Last einstürzte. Die Arbeiter fielen zwei Meter in die Tiefe und verletzen sich dabei leicht. Der Sachschaden beläuft sich auf eine Höhe im unteren dreistelligen Bereich.

Polizeiinspektion Höchstadt a.d.Aisch

Mann verletzt Polizisten

Die Mitteilung über eine herumschreiende Person in Röttenbach an der Bushaltestelle Mühlsteig war gestern um 23.30 Uhr der Beginn eines Polizeieinsatzes, an dessen Ende zwei Beamte verletzt waren.

Der Mann war augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation, lief ständig umher und schrie herum. Auf die Ansprache durch die Polizeibeamten wurde er dann aggressiv und zeigte Drohgebärden mit einem Autoschlüssel gegen die Beamten. Bei der der anschließenden Festnahme und Fesselung leistete er extremen Widerstand und verletzte zwei Polizisten mit einer Kopfnuss und Tritten. Dass die insgesamt vier eingesetzten Beamten beleidigt und bedroht wurden von dem 42jährigen, versteht sich leider fast von selbst.

Warum der Mann so neben sich stand, wird vielleicht die Untersuchung der auf Anordnung der Staatsanwaltschaft entnommenen Blutprobe ergeben. Nachdem er sich in der Zelle dann selbst verletzen wollte, wurde er in der Nacht noch in eine Fachklinik gebracht. Die verletzten Beamten konnten ihren Dienst aber fortsetzen.