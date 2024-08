Neue Leitung für den Fachbereich Gesundheitswesen am Landratsamt Coburg

Der Fachbereich Gesundheitswesen am Landratsamt Coburg steht ab sofort unter der Leitung von Dr. Ulrich Mauser. Landrat Sebastian Straubel überreichte dem bislang stellvertretenden Leiter des Fachbereichs Gesundheitswesen im Auftrag der Regierung von Oberfranken die entsprechende Ernennungsurkunde. Dr. Ulrich Mauser folgt damit auf Dr. Roswitha Gradl, die sich seit Ende April im Ruhestand befindet. Der Fachbereich Gesundheitswesen am Landratsamt Coburg ist zuständig für den Landkreis Coburg und die Stadt Coburg mit zusammen fast 130.000 Einwohnern. Sein Aufgabenspektrum reicht unter anderem von Infektionsschutz und (Trinkwasser-)Hygiene über Gesundheitsförderung und Schulgesundheit bis hin zu Medizinalaufsicht und Gutachtenwesen. Dr. Ulrich Mauser war zuletzt stellvertretender Leiter des Fachbereichs Gesundheitswesen am Landratsamt Coburg und davor am Klinikum Coburg zuletzt als Oberarzt tätig.

Landrat Sebastian Straubel gratulierte Dr. Ulrich Mauser zur Ernennung und wies auf die große Bedeutung des Fachbereichs Gesundheitswesen für die Stadt und den Landkreis sowie besonders die Bevölkerung hin: „Die Corona-Pandemie hat uns allen deutlich gezeigt, wie wichtig eine gut aufgestellte Gesundheitsverwaltung ist. Deshalb freue ich mich, dass wir mit Dr. Ulrich Mauser einen engagierten und verlässlichen Mitarbeiter zum Leiter der Gesundheitsverwaltung am Landratsamt Coburg ernennen durften.“