Erfolge der SG Bamberg bei den bayrischen Jahrgangsmeisterschaften in Rosenheim

22 Schwimmerinnen und Schwimmer der SG Bamberg qualifizierten sich für die Bayerischen Jahrgangsmeisterschaften in Rosenheim. Diese Rekordbeteiligung wäre an sich schon ein Erfolg – dass die SGler dann auch noch 21 Medaillen mit nach Hause bringen, war dann das Sahnehäubchen obendrauf! Erfolgreichster Akteur mit zwei ersten und fünf zweiten Plätzen war Mika Fankel (Jahrgang 2014). Über 200 m und 400 m Freistil war er nicht zu schlagen, die sieben Medaillen unterstreichen sein Talent und belohnen seinen Trainingseinsatz. Auch die Ausbeute von Jannik Hünniger (Jahrgang 2010) kann sich sehen lassen. Über 50 m und 100 m Freistil sowie 50 m Rücken gewann er jeweils Silber. Über 100 m Rücken, 50 m Schmetterling und 200 m Rücken schlug er als Viertschnellster an. Die schnellen Freistilstrecken liegen auch Bartosz Gorczynski (JG 2011). Über 50 m und 100 m Freistil wurde er Zweiter, über 200 m Freistil kam er als Vierter ins Ziel.

Clara Ehrlichs Bilanz überzeugt auf der ganzen Linie: Sieben Starts – vier Medaillen! Silber gab es für sie über 50 m Rücken. Bronze gewann Clara (JG 2010) über 100 m und 200 m Rücken sowie 50 m Schmetterling. Linda Schellenberger (JG 2012) sprintete in ihrer Paradedisziplin 100 m Freistil auf den zweiten Rang. Auch ihre jüngere Schwester Marie Schellenberger (JG 2013) konnte sich über Bronze über 100 m Brust freuen.

Auf der schweren 200 m Schmetterlingstrecke fühlt sich Samuel Lang (JG 2009) so richtig wohl. Die Bronzemedaille war aller Mühen wert! Der gleichaltrige Robert Hartmann verbesserte sich über 200 m Rücken enorm und wurde dafür mit Bronze belohnt ebenso wie Kimi Brückner (JG 2010) über 100 m Brust. Mit guten Ergebnissen überzeugten außerdem Katharina Böhm (JG 2010), Hannah Bötsch (JG 2014), Mara Friedemann (JG 2011), Szymon Gorczynski (JG 2010), Eva Jakubaß (JG 2011), Magdalena Kalb (JG 2010), Olivia Lang (JG 2011), Greta Lange (JG 2009), Eva Meister (JG 2011), Charlotte Müller-Bergh (JG 2014), Hendrik Schick (JG 2013), Marie Starklauf (JG 2010) und Nils Wöhner (JG 2012).

Die Bamberger Mannschaft trat nach drei langen Wettkampftagen zufrieden und neben den Medaillen mit vielen neuen Bestzeiten im Gepäck, die Heimreise an.