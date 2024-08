Eckentaler Doppelspitze von Bündnis 90/Die Grünen bestätigt

Der Ortsverband Eckental von Bündnis 90/Die Grünen hat auf seiner Mitgliederversammlung im Gasthof zum Schloß in Eckenhaid einen neuen Ortsvorstand gewählt. Die Mitglieder bestätigten mit Astrid Marschall und Manfred Bachmayer die Eckentaler Doppelspitze. Die Versammlung wählte Martina Alwon zur Schriftführerin, neue Kassiererin ist Cornelia Ridder. Zu Kassenprüfern bestimmte die Versammlung Helga Kondert und Peter Zangl. Die Wahlleitung hatte Gemeinderat Axel Gosoge übernommen. Der Schwerpunkt der politischen Arbeit wird in den nächsten zwei Jahren die Bundestags- und die Kommunalwahl sein. Im Rahmen eines nachhaltigen Familienfestes sollen neue Mitglieder gewonnen werden. Einen besonderer Schwerpunkt wird die Gewinnung junger Mitglieder sein. Ziel ist es dabei, „mit möglichst vielen Jugendlichen in den Dialog zukommen“, so Sprecherin Astrid Marschall.