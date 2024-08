Coburger „OMAS GEGEN RECHTS“ auf Bundeskongress in Erfurt

Heiteres Lachen und fröhliche energische Gesänge der OMAS GEGEN RECHTS in Deutschland erfüllten drei Tage lang die Räume des Thüringer Landtags. 300 Frauen und auch Männer aus der ganzen Bundesrepublik saßen beim ersten Bundeskongress der OMAS GEGEN RECHTS, einer parteiunabhängigen Bürgerinitiative, in Vorträgen und Workshops zusammen und informierten sich über die aktuellen politischen Entwicklungen in Deutschland. Herzlich begrüßt wurden sie am Freitag von Landtagspräsidentin Frau Birgit Pommer. Mit einer Videobotschaft begrüßten auch Ministerpräsident Bodo Ramelow und die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern Charlotte Knobloch die OMAS GEGEN RECHTS.

Bei einer Führung durch den neu eröffneten Gedenkort vor dem Thüringer Landtag für die Opfer der rechten Terrorzelle NSU mit MdL Katharina König-Preuss erfuhren die TeilnehmerInnen hoch interessante Informationen zu den Zusammenhängen dieser bedrückenden rechten Mordserie.

Am Samstag den 3. August fand für die OMAS, die nicht am Bundeskongress teilnehmen konnten, ein buntes Programm in der Innenstadt von Erfurt statt. Dabei erfuhren die OMAS bei einem Stadtspaziergang Interessantes über die Geschichte Erfurts in der Zeit des Nationalsozialismus. Viele Ortsgruppen boten an Infoständen auf der Schlösserbrücke und am Anger den interessierten Bürgern von Erfurt spannendes und aktuelles Infomaterial an. So entstand manch anregender Austausch zwischen Gästen und Erfurtern.

Unter dem Motto „Demokratie schützen – jetzt“ fand von 16 h bis 18 h eine Demonstration mit rund 800 Teilnehmern durch die Straßen der Thüringischen Landeshauptstadt statt. statt. Mit Sprechchören und Gesang machten die OMAS GEGEN RECHTS auf ihre Anliegen aufmerksam. Auch die OMAS gegen RECHTS aus Coburg schlossen sich dem Demonstrationszug mit ca. 20 Frauen und Männern an.

Zum Abschluss der Demo bildeten die OMAS GEGEN RECHTS eine Menschenkette um die Thüringer Staatskanzlei! Bei einer besinnlichen Andacht in der Predigerkirche konnten sich die OMAS etwas entspannen, bevor es zum Tagesabschluss ins Kulturquartier ging. Bei Musik und Tanz klang der Abend mit guten Gesprächen und manch neu geschlossenem Kontakt mit Gleichgesinnten aus.

Müde, aber mit frohem Herzen fuhren wir nach Coburg zurück!

Anke Kroll

Regina Frank

Steuerungsteam OgR Coburg