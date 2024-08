Auf Ape Erlebnistour Erlangens Region entdecken

ETM bietet kostenlose Probefahrten für Pilotprojekt

Für sein neues Pilotprojekt „Ape Erlebnistour“ sucht der Erlanger Tourismus und Marketing Verein (ETM) Interessierte, die eine freiwillige, kostenlose Ausflugstestfahrt in Erlangen und Umgebung machen möchten. Als neues touristisches Angebot sollen die neuen Erlebnistouren im Idealfall ab Frühjahr 2025 für Touristen buchbar sein.

Entspanntes Sightseeing bieten die neu geplanten Ausfahrten mit der typisch italienischen Ape, Modell „Calessino“, die der ETM perspektivisch ab kommendem Jahr anbieten möchte. Die knapp einstündigen Rundfahrten führen entlang sehenswerter Orte, währenddessen ist auch ein gekühlter Aperitif mit italienischem Snack vorgesehen. Für Interessierte bietet sich nun die Möglichkeit, das geplante Projekt vorab zu testen und eine Fahrt in der Calessino zu genießen.

„Erlangen liegt in einer wunderschönen Umgebung, die wir unseren Gästen näherbringen möchten. Wir starten unsere Touren in der Erlanger Innenstadt und enden dort. Dazwischen bieten wir mit unserer Ape Calessino ein unvergessliches, exklusives Erlebnis“, erklärt Christian Frank, Geschäftsführer des ETM.

Die Route führt zunächst durch die Innenstadt an verschiedenen Sehenswürdigkeiten vorbei und weiter über den Burgberg mit dem Bergkirchweihgelände in Richtung Marloffstein, Atzelsberg und Rathsberg. Hier genießen die Gäste den Ausblick in die Fränkische Schweiz. Auf der Fahrt bieten sich viele Gelegenheiten an ausgewählten Fotospots, um Erinnerungen festzuhalten. Schließlich geht es weiter in Richtung Dechsendorfer Weiher und über Herzogenaurach zurück in die Erlanger Innenstadt.

Die Anmeldung für die Probefahrten (Zeitraum: Freitag, 16. August bis Sonntag, 1. September) erfolgt über die Website des ETM, www.erlangen.info/ape/, und beinhaltet eine kostenlose Probefahrt für zwei Personen inklusive Aperitivo mit Getränken und Snacks. Die nicht-kommerziellen Ausfahrten dienen in erster Linie der Projektentwicklung.