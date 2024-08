AOK Bamberg: Arztnetz UGeF erhält erneut Auszeichnung für hervorragende Qualität

Wegen seiner überdurchschnittlichen Ergebnisse erhielt das Arztnetz UGeF (Unternehmung Gesundheit Franken) in Forchheim von der AOK Bayern als eines von bundesweit 28 Netzen das „Prädikat Silber“ für die ausgezeichnete Versorgungsqualität in der medizinischen Behandlung seiner Patientinnen und Patienten.

Die Auszeichnung erfolgte im Rahmen des AOK-Projektes „Qualität in Arztnetzen – Transparenz mit Routinedaten“, kurz QuATRo und fand am 31. Juli in Nürnberg statt. „Die hervorragenden Ergebnisse der bayerischen Arztnetze zeigen, dass mehr Transparenz und Vernetzung eine noch höhere Qualität in der regionalen Versorgung ermöglichen“, so Klaus Knorr Direktor der AOK in Bamberg. Alljährlich vergleicht das AOK-Projekt QuATRo bundesweite Daten zur medizinischen Versorgung. „Insgesamt 15 Qualitätsaspekte bei der Behandlung von Patientinnen und Patienten fließen in die Bewertung ein, darunter beispielsweise die leitliniengerechte Versorgung mit Medikamenten oder die Verhinderung vermeidbarer Krankenhaus-Aufenthalte“, so Klaus Knorr.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit

Die teilnehmenden Ärztinnen und Ärzte erhalten im Rahmen des QuATRo-Projekts individuelle Feedback-Berichte mit ihren Ergebnissen. „Unser kollegialer Austausch auf Basis der QuATRo-Ergebnisse hilft dabei, die medizinische Versorgung unserer Patientinnen und Patienten kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu verbessern“, so Dr. med. Hans-Joachim Mörsdorf vom Arztnetz UGeF. Die AOK und das Arztnetz UGeF arbeiten bereits seit vielen Jahren partnerschaftlich zusammen. Die aktuelle QuATRo-Auswertung zeigt auch, in welchen Bereichen sich bayerische Arztnetze besonders von der Regelversorgung abheben: So verzeichnen Arztnetze bei der Vorsorgeuntersuchung Check-Up 35 eine um 45 Prozent höhere Teilnahmequote. Auch bei der Darmkrebs-Früherkennungsuntersuchung der über 50-Jährigen liegt die Teilnahmequote um 17 Prozent höher als in der Regelversorgung. Bei der Untersuchung des Augenhintergrunds bei Diabetikern beträgt der Abstand gut sieben Prozent.

Aktuell beteiligen sich insgesamt 51 Arztnetze in zehn Bundesländern am QuATRo-Projekt der AOK, in Bayern nehmen daran derzeit 14 Arztnetze teil.