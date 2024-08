Waldrallye für Kinder mit der Umweltstation Obermain-Jura

Bei einer Waldrallye am 21.08. mit Elaine Mackanyn entdecken Kinder ab 5 Jahren die Natur rund um Weismain. Im Kurs der Umweltstation lernen die Kinder allerlei über Wasser und Wald und werden beim Landart mit Naturmaterialien kreativ. Start der dreistündigen Tour ist um 10:30 Uhr am Wasserspielplatz in Weismain. Online-Anmeldung und weitere Informationen unter www.umweltstation-obermain.de, Rubrik „Jahresprogramm 2024“. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 7 Euro.

