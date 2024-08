Veranstaltungen in und um Pottenstein vom 9.8. bis 14.8.2024

Freitag, 09.08.2024 um 14:00 Uhr

Pottensteiner Sommerferienprogramm: Höhlenabenteuer. Die Fränkische Schweiz ist die Gegend mit der größten Höhlendichte der Welt. Eine davon wollen wir gemeinsam erkunden. Die Höhle ist keine Schauhöhlen mit Licht und Gehweg, sondern wir werden bei ca. 8 – 10 Grad durch enge, nasse und dunkle Gänge robben. Der Schmutzfaktor wird an diesem Nachmittag erhöht sein. Feste Schuhe sind bei dieser Exkursion genauso wichtig wie Taschen- oder Stirnlampen mit vollen Batterien (Alkaline) und Kleidung, die auch schmutzig werden darf. Außerdem einen Schutzhelm/Fahrradhelm, Garten – Arbeitshandschuhe, Wechselkleidung, etwas zum Trinken und eine Kleinigkeit zum Essen. Plant bitte ca. 1,5 Stunden ein. Zeit/Ort: um 14 Uhr am Parkplatz des Bürgerhaus Streitberg, Alter: ab 8 Jahre, Teilnehmer: 6-10 Personen, Beitrag: 5,00 Euro, Anmeldung: bis 06.08.24 im Tourismusbüro Pottenstein Tel.: 09243 / 70842, Leitung: Andreas Zitzmann, Denis Lieb

Freitag, 09.08.2024 um 16:30 Uhr

Kinderführung in die schaurigschöne Höhlenwelt – eine spannende Entdeckerreise für Kinder ins „Reich der Finsternis“ mit Erinnerungsgeschenk. Mit Stirnlampen ausgerüstet gibt es einen ersten Blick in das Innere der Teufelshöhle, wenn die große schwere Tür der Höhle aufgesperrt wird. Tief im Berg, in der Welt der Fledermäuse gibt es auf den Führungswegen unter fachkundiger Leitung viel zu bestaunen. Geheimnisvoll tauchen Tropfsteine aus der Dunkelheit auf und dunkle Schatten tanzen an den Höhlenwänden. Der Höhlenführer berichtet spannend, spielerisch und altersgerecht über die abenteuerliche Welt unter der Erde und führt auch durch „geheime“ Gänge der Teufelshöhle. Und wenn das Licht ausgeht und die Dunkelheit alle umfängt, beeindruckt das auch die Vorwitzigsten der Gruppe. Habt Ihr gut aufgepasst? Dann gibt es am Ende noch ein Erinnerungsgeschenk an diese spannende Reise in die Unterwelt der Teufelshöhle Pottenstein. Das Kind sollte dem Höhlenführer folgen können, ohne an der Hand der Eltern zu laufen. Der Eintrittspreis für die Kinder beträgt 9 Euro. Bitte anmelden unter 09243/208 oder info@teufelshoehle.de

Freitag, 09.08.2024 um 17:00 Uhr

Wissenswertes übers Bier mit Umtrunk, Erhalt eines Bier-Diploms und Besichtigung der Museumsbrauerei (Pottensteiner Urbräu, Nürnberger Str. 10 – an der B 470). Der Chef des Hauses wird sie im Bruckmayers Urbräu an der B470 in die Geheimnisse des Bierbrauens einweihen. Teilnahmegebühr/Person: 7,50 € (inklusive Umtrunk) – Beginn: 17:00 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel.: 01 60 / 94 70 18 69. Die Führung findet ab 10 Personen statt.

Freitag, 09.08.2024 um 17:30 Uhr

Pottensteiner Sommerferienprogramm: Spannende Entdeckerreise für Kinder ins „Reich der Finsternis“ mit Erinnerungsgeschenk. Mit Stirnlampen ausgerüstet gibt es einen ersten Blick in das Innere der Teufelshöhle, wenn die große schwere Tür der Höhle aufgesperrt wird. Tief im Berg, in der Welt der Fledermäuse gibt es auf den Führungswegen unter fachkundiger Leitung viel zu bestaunen. Geheimnisvoll tauchen Tropfsteine aus der Dunkelheit auf und dunkle Schatten tanzen an den Höhlenwänden. Der Höhlenführer berichtet spannend, spielerisch und altersgerecht über die abenteuerliche Welt unter der Erde und führt auch durch „geheime“ Gänge der Teufelshöhle. Und wenn das Licht ausgeht und die Dunkelheit alle umfängt, beeindruckt das auch die Vorwitzigsten der Gruppe. Habt Ihr gut aufgepasst? Dann gibt es am Ende noch ein Erinnerungsgeschenk an diese spannende Reise in die Unterwelt der Teufelshöhle Pottenstein. Bitte möglichst ohne Begleitung von Erwachsenen. Zeit/Ort: 17.30 -18.45 Uhr Teufelshöhle Pottenstein, Alter: 6-12 Jahre, Beitrag: 9,00 € (Erwachsene, wenn unbedingt notwendig 7,00 €), Anmeldung: Teufelshöhle: 09243/208 oder info@teufelshoehle.de

Freitag, 09.08.2024 um 20:00 Uhr

Faust-Festspiele Pottenstein: „Zwei Königskinder auf der Flucht“ – eine knallbunte Sommerkomödie. Ein zauberhaftes Märchen für Erwachsene. Inhalt: Prinz Leonce soll heiraten. Das will er aber nicht, da er die Braut gar nicht kennt. Prinzessin Lena, die Braut, die den Prinzen ebenfalls nicht kennt, will auch nicht heiraten. So begeben sich die beiden, unabhängig voneinander, auf die Flucht … was zu allerlei Turbulenzen führt: Das ganze Reich gerät in Aufruhr: der König ist verwirrt, die Ratgeber sind ratlos und der Schulmeister besoffen. Und natürlich kommt’s, wie’s kommen muss! Der Prinz und die Prinzessin begegnen und verlieben sich, ohne zu ahnen, wer sie eigentlich sind. Das Lustspiel „Zwei Königskinder auf der Flucht“ ist eine fröhliche und turbulente Komödie nach Georg Büchners „Leonce und Lena“. Ein heiteres und bezauberndes Märchen für Erwachsene. Eine wunderschöne Liebesgeschichte mit viel Witz und Lebensfreude. Ein wunderschöner, entspannter und verzaubernder Theater-Abend im Klumpertal bei der Schüttersmühle. Kartenverkauf: info@faust-festspiele.eu oder in der Postfiliale Pottenstein.

Freitag, 09.08.2024 um 20:45 Uhr

Die romantische Nachtwächter-Tour. Folge dem bärtigen Gesellen mit seiner Hellebarde und seiner Laterne durch die dunklen Gassen der abendlichen Stadt Pottenstein. Dabei erfährst DU auf dieser außergewöhnlichen Runde viel Wissenswertes über den NACHTWÄCHTER, seinen Gepflogenheiten und über das mittelalterliche Felsenstädtchen im Herzen der Fränkischen Schweiz. Finde heraus, wie viele Stadttore einst standen und was davon übrig geblieben ist oder welche schreckliche Katastrophe am 01. September 1736 die Stadt heimsuchte. Optional trinkt der Nachtwächter nach der Führung mit seinen Gästen noch einen „Gute-Nacht-Trunk“ – denn wer Bier trinkt lebt länger! Der Nachtwächter-Rundgang dauert etwa 1,5 Stunden und kostet 10,-€/Erw., 5,-€/Kind(6-15J). Die Tour findet bei jedem Wetter statt, bitte kleiden Sie sich dem Wetter entsprechend! Treffpunkt: Tourismusbüro Pottenstein. Anmeldung erforderlich! Mobil: 01776421051, Whats App oder per Email: info@pottenstein-tour.de

Samstag, 10.08.2024 um 16:00 Uhr

Pottensteiner Sommerferienprogramm 2024: Teeniedisco im Musiccenter Trockau. Die große Teenie Disco im Musiccenter Trockau geht in die nächste Runde im größten Club der Region! Wir spielen für euch das Beste vom Besten! Charts, EDM, Techno, Deutschrap, 2000er & 2010er. Mit Teenie – Party Summer Edition, gratis Give Aways und LED – Leuchtstäbe, XXL Konfetti Countdowns, Mega CO2 Show, Special Teenie Disco Animationsteam & DJs, alkoholfreie Cocktails und Softdrinks. Bitte beachten – kein Alkohol, absolutes Rauchverbot! Das Mitführen eines Dokumentes zum Altersnachweis ist verpflichtend (Schülerausweis, Personalausweis, Krankenkassenkarte o. ä.). Zeit/Ort: 16.00 -20.30 Uhr Musiccenter Trockau, Alter: ab 10 – 16 Jahre, Beitrag: 10,00 Euro – bei Anmeldung über das Tourismusbüro gibt es 25 % Rabatt auf die Eintrittskarte. Hin- und Rückfahrt mit dem Bus ist kostenlos – wird von der Stadt Pottenstein übernommen. Eintrittskarten werden im Bus ausgegeben. Anmeldung Bus: bis 29.07.2024 im Tourismusbüro Pottenstein Tel.: 09243 / 70841, Leitung: MCT, Maria Dressel

Samstag, 10.08.2024 um 16:00 Uhr

BierStadtFührung Pottenstein – die süffige Tour für Genießer und Durstige. Erleben Sie über 500 Jahre bayrisches Reinheitsgebot im Herzen der Fränkischen Schweiz! Folge dem Stadtherold und erfahre viel Wissenswertes über das Felsenstädtchen, zum örtlichen Brauwesen und zum Reinheitsgebot. Man kann bei der Führung verschiedene, typische fränkische Biere testen. Der kulinarische Rundgang dauert etwa 2 Stunden. Im Rundgang enthalten ist die Stadtführung und eine Einkehr mit drei Schoppen einheimisches Bier (a´0,3 Ltr.) Preis: 20,-€/Person vor Beginn der Führung beim Exkursionsleiter zu bezahlen. Treffpunkt: Tourismusbüro Pottenstein / Rathaus. Anmeldung unbedingt erforderlich! Mobil: 01776421051, Whats App oder per Email: info@pottenstein-tour.de

Samstag, 10.08.2024 um 20:00 Uhr

Das Haus des Henkers – nachts im Museum. Folter und Tod gehören zu meinem Alltag. Doch ich mache die Gesetze nicht, ich führe sie nur aus! Lass dich von uns in die Welt des Henkers und seiner gar schrecklichen Geheimnisse direkt in seine Folterkammer führen! Das Haus des Henkers dauert etwa 1,5 Stunden und kostet 13,-€/Erw., 7,-€/Kind (12 -14J). Die Tour findet direkt im Scharfrichtermuseum Pottenstein statt! Treffpunkt ist vor dem Museum. Anmeldung erforderlich! Mobil: Mobil: 01776421051, Whats App oder per Email: info@die-fraenkische-schweiz.com

Samstag, 10.08.2024 um 20:00 Uhr

Faust-Festspiele Pottenstein: „Ernst sein ist alles ODER Es ist sehr wichtig, Ernst zu sein!“ Eine heitere und fröhliche Liebeskomödie. Inhalt: Um sich ungestört amüsieren zu können, hat Jack den nicht existierenden Ernst erfunden, um den er sich, um häuslichen Pflichten zu entkommen, stets kümmern muss. Da aber Jack in Gwendolyn verliebt ist – eine Verbindungen, die Gwens Mutter, die resolute Lady Bracknell streng untersagt – und Gwen glaubt, dass Jack eben jener Ernst ist, nehmen die haarsträubendsten Verwicklungen und Verwirrungen ihren Lauf. Vor allem weil Jacks Kumpel Algi beschließt, sich als Ernst zu verkleiden, um die schöne Cecily zu erobern. Das Lustspiel des großartigen und genialen Oscar Wilde explodiert förmlich vor Wort- und Wahnwitz, Tempo und Timing. Jeder Satz, jede Bemerkung und jedes Wort sind reiner Spaß. Oscar Wildes weltberühmte Komödie ist eine Theater-Legende, die die Faust-Festspiele in ihrem ganz eigenen frechen, fröhlichen und lockeren Stil hinreißend auf die Bühne schmeißen. Ein absoluter Riesenspaß! Ein pures Vergnügen! Kartenverkauf: info@faust-festspiele.eu oder in der Postfiliale Pottenstein.

Sonntag, 11.08.2024 um 10:30 Uhr

Frühschoppen mit dem Stadtherold – folge dem Stadtherold durch die Gassen der mittelalterlichen Stadt und erfahre warum wir Franken keine Bayern sind! Der Stadtherold weiß recht viel Wissenswertes über Pottenstein und trinkt am Ende der Führung einen Frühschoppen mit seinen Gästen! Der Rundgang dauert etwa 1,5 Stunden und kostet 13,-€/Erw., 7,-€/Kind(6-15Jahre) inkl. Frühschoppen (0,3Liter heimisches Bier oder alkoholfreies Getränk) Die Gebühr ist beim Gästeführer zu bezahlen. Treffpunkt: Tourismusbüro/Rathaus Pottenstein. Die Tour findet bei jedem Wetter statt. Anmeldung erforderlich! Mobil: 01776421051, Whats App oder per Email: info@pottenstein-tour.de

Sonntag, 11.08.2024 um 10:30 Uhr

Konzert mit den Saxophon-Mädels „Sax´n Die“ im Kurpark. Eintritt frei. Bei Regen entfällt das Konzert.

Sonntag, 11.08.2024 um 16:00 Uhr

Musik am Wanderweg – bis 13. Oktober musiziert Dietmar Joseph jeden Sonntag um 16 Uhr in der evangelischen Johanneskirche Pottenstein am Klavier und an der Orgel. Wanderer, Urlauber und Musikfreunde sind herzlich willkommen.

Sonntag, 11.08.2024 um 20:00 Uhr

Faust-Festspiele Pottenstein: Faust I. Der Pottensteiner „Faust“ erzählt das Drama in sehr konzentrierter, geradliniger Form. Der Text ist stark gekürzt, die Aufführung dauert nur eineinhalb Stunden. Die Inszenierung legt den Schwerpunkt auf das junge, unschuldige Gretchen, deren Schicksal klar, verständlich, emotional und berührend erzählt wird. Gespielt wird das Stück in historischen Kostümen vor der beeindruckenden Wald- und Felsenkulisse des Klumpertals. Kartenverkauf: info@faust-festspiele.eu oder in der Postfiliale Pottenstein

Montag, 12.08.2024 um 15:00 Uhr

Pottensteiner Sommerferienprogramm: Freude und Zeit schenken im Seniorenhaus CuraVivum Pottenstein. Wir besuchen die Bewohner des Seniorenhauses und verbringen einen kurzweiligen Nachmittag mit Spielen, Vorlesen und Unterhaltungen, der bestimmt viel Freude bereitet und lange in Erinnerung bleibt. Wir freuen uns, wenn Du dabei bist! Alter: 6-16 Jahre, Anmeldung im Tourismusbüro Pottenstein Tel.: 09243 / 70842

Montag, 12.08.2024 um 17:00 Uhr

Historische Führung mit dem Stadtherold. Folgen Sie dem Stadtherold durch die Gassen der mittelalterlichen Stadt und erfahre warum wir Franken keine Bayern sind! Finden Sie heraus wie viele Stadttore einst standen, warum die Pottensteiner als die ESEL bezeichnet werden, wo der wichtigste Stein im Ort zu finden ist, welche schreckliche Katastrophe am 01. September 1736 die Stadt heimsuchte. Der Stadtherold weiß viel Wissenswertes über den Ort, über das alte Felsenstädtchen am äußerstem Rande des Bistum Bambergs. Der STADTHEROLD-Rundgang dauert etwa 1,5 Stunden, kostet 10,-€/Erw., 5,-€/Kind(6-15Jahre) und ist beim Exkursionsleiter zu bezahlen. Die Tour findet bei jedem Wetter statt, bitte kleiden Sie sich dem Wetter entsprechend! Anmeldung erforderlich! Mobil: 01776421051

Dienstag, 13.08.2024 um 09:30 Uhr

Pottensteiner Sommerferienprogramm: Umweltstation Lias Grube vor Ort. LandArt – Kunst in der Natur: Je nach Jahreszeit ein kreatives und buntes Kunstobjekt gestalten, entweder gemeinsam oder jeder für sich. Spielerisch schärfst du deine Augen für die Vielfalt der Natur. Die Veranstaltung findet im Freien und bei jedem Wetter statt. Zeit/Ort: 09.30 – 11.30 Uhr an der Schutzhütte Eingang Klumpertal (Richtung Kirchenbirkig), Teilnehmerzahl: max. 20 Personen, Alter: ab 6 Jahre, Beitrag: kostenlos – die Teilnahmegebühr wird komplett von der Stadt Pottenstein übernommen, Anmeldung im Tourismusbüro Pottenstein, Tel. 09243/70842, Leitung: Umweltstation Lias-Grube, Maria Dressel

Dienstag, 13.08.2024 um 10:00 Uhr

Pottensteiner Sommerferienprogramm: Oma/Opa – Enkel – Zeit (Rikschafahrt). Unser Rikscha-Fahrer fährt Euch mit Eurer Oma oder Opa vom Parkplatz am Minigolf Pottenstein in das schöne autofreie Obere Püttlachtal zur Freikneippanlage oder zum Schöngrundsee Pottenstein, wo die Möglichkeit besteht, dort zu mit Oma oder Opa zu verweilen. Bitte bei Anmeldung angeben, welche Tour gewünscht wird. Plant bitte ca. 1,5 Stunden ein. Teilnehmerzahl: je Fahrt 2 Personen, Alter: 6-99 Jahre, Beitrag: kostenlos (Spende für Rikscha-Team vom Elisabeth-Verein Pottenstein e.V.), Anmeldung: bis 06.08.2024 beim Rikscha-Team, Tel.: 01 51 / 25 02 91 98 (AB), Leitung: Rikscha-Team Elisabeth-Verein Pottenstein

Mittwoch, 14.08.2024 um 09:00 Uhr

Kräuter- und Pflanzenführung „Kräuterbuschen – Gesundheit für das ganze Jahr“. Kräuter- und Pflanzenführung – einfache Wanderungen mit vielen Kräuterpausen in der wildschönen Natur der Fränkischen Schweiz. Haben Berufkräuter was mit Arbeiten zutun und was verbindet die Nelkenwurz mit dem heiligen Benedikt? Wie erkenne ich bestimmte Kräuter? Was wussten die Kräuterkundigen darüber? Welche Pflanzen heilen, welche kann man essen, was macht man mit Gelbflechten und warum kennt kaum noch jemand Rapontika? Bitte geeignete Kleidung tragen, Wasser zum Trinken mitnehmen, Falls Sie sammeln wollen, denken Sie an eine Papiertüte oder Ähnliches. Kosten pro Person 9,00€ -11,00€/14,00€ ohne/mit Essen (Kinder unter 12 Jahren zahlen die Hälfte. Personenzahl max. 10 Personen, bis zum Mittag des Vortages anmelden bei Bettina Borst, Tel.: 01 57 / 87 01 72 64

Mittwoch, 14.08.2024 um 10:00 Uhr

Pottensteiner Sommerferienprogramm: Entspannung für Kinder. Wir lernen altersgerechte Yogaasanas, Atem- & Entspannungsübungen, auch aus dem autogenen Training und progressiver Muskelentspannung. Im Dehnen, Strecken, Recken, Hüpfen, Lachen, Träumen, Lauschen… schaffen wir einen Ausgleich zum schnelllebigen und leistungsorientierten Tagesverlauf. Bitte mitbringen: Matte, Getränk, bequeme Kleidung.

Zeit/Ort: 10.00 bis 12.00 Uhr im Bürgerhaus Pottenstein, Teilnehmerzahl: mind. 8 -15 Kinder, Alter: 1. bis 4. Klasse, Beitrag: kostenlos – die Teilnahmegebühr wird komplett von der Stadt Pottenstein übernommen, Anmeldung: bis 11.08.2024 im Tourismusbüro Pottenstein, Tel. 09243/70842, Leitung: Stefanie Zametzer, Zentrum Seelenkraft