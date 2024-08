Spielbericht TSV Kirchenlaibach

TSV Kirchenlaibach – ASV Oberpreuschwitz 1:0 (0:0)

In der ersten Halbzeit agierte die Heimelf spielbestimmend und hatte durch Gebhardt ihre besten Chancen in Führung zu gehen. Die beste Chance im kompletten Spiel hatte Vetter der nach einer guten Einzelaktion den Führungstreffer erzielen könnte aber am starken Eller scheiterte. Die zweite Halbzeit dominierte die Heimelf ohne gefährlich vor das Tor der Gäste zu kommen. Mit der letzten Aktion im Spiel erzielte Deubzer per direkten Freistoß den Siegtreffer.

1:0 Deubzer (94.)