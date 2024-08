Speiselokal „Trubachgarten“ eröffnet am Freitag im Pretzfelder Sportheim

Vor gut drei Monaten hat der neue Sportheimwirt Wolf Niggemann das Sportheim gepachtet und mittlerweile haben sich viele Gäste schon überzeugt, dass man im Pretzfelder Sportheim wieder sehr gut essen oder auch einfach ein-, zwei Feierabendbiere auf der Terrasse trinken kann. Inzwischen ist auch Wolfs Familie nachgezogen und unterstützt ihn nach Kräften. Daher kann am Freitag, 9. August 2024 ab 18 Uhr nun die offizielle Einweihung des „Trubachgartens“, wie er seine Gaststätte nennt, stattfinden.

Zunächst werden die beiden Pretzfelder Pfarrer Florian Stark und Sam Kost einen ca. halbstündigen Gottesdienst am Sportheim abhalten und die neue Gaststätte segnen. Es folgt standesgemäß für Pretzfeld kein Sekt- sondern ein Bierempfang mit einem Fass der Pretzfelder Brauerei Nikl und ein paar speziellen regionalen Häppchen (es wurde u.a. von einem sehr speziellen Leberkäs gemunkelt …). Die Einladung zur Einweihung bezieht sich hierbei natürlich nicht nur auf den Sportverein und seine Mitglieder, Wolf Niggemann freut sich über jeden Gast aus Pretzfeld und Umgebung.

Die kleine aber feine Speisekarte, die in den letzten Wochen aber immer wieder ein wenig gewachsen ist, dürfte den regelmäßigen Gästen inzwischen geläufig sein. Die Speisekarte gibts aber auch hier: Aktuelle Speisekarte Trubachgarten zum Herunterladen (PDF, 500KB). Die Bandbreite reicht von deftig-fränkischen Spezialitäten über gutbürgerliche Küche zu ausgewählten Burger-Kreationen, und auch die Veganer kommen auf ihre Kosten.

Wer noch nicht da war, aber gerne selbst überprüfen möchte, ob die sensationelle, aber absolut zutreffende Googlebewertung (4,9 von 5,0 Sternen) ihre Berechtigung hat, ist zu folgenden Öffnungszeiten im Sportheim herzlich willkommen:

Montag und Dienstag: 17 – 23 Uhr

Mittwoch bis Sonntag: 12 – 23 Uhr

Aktuell ist kein Ruhetag geplant.

Der Trubachgarten-Wirt ist erreichbar unter der Nummer 0174 9099899

Anfahrt zum Trubachgarten in der Sportplatzstraße 2, 91362 Pretzfeld

