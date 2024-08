Projektarbeit zur Raumgestaltung an der Rückertschule in Coburg

Die Firma B&W Planungsbüro für Gebäudetechnik ermöglichte den Schüler*innen der 8. Klassen Einblicke in den Beruf des technischen Systemplaners. Die virtuelle Gestaltung und Erarbeitung von Innenräumen am Beispiel der alten Kühlhalle des ehemaligen Schlachthofs und die Installation von Lichtanlagen unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren: All das konnten die Schülerinnen und Schüler der Rückertschule mit einer speziellen Software für 3D Planung am PC anschauen und selbst ausprobieren. Für die Teilnahme an der Projektarbeit erhalten die Schülerinnen und Schüler mit Zeugnisausgabe ein offizielles Zertifikat für spätere Bewerbungsunterlagen. Ermöglicht wurde das Angebot durch Tobias Seidenstricker und Fabio Lafleur von der Firma B&W Planungsbüro für Gebäudetechnik. Beide Referenten sind selbst ehemalige Rückertschüler. Sie berichteten in motivierender Weise von ihrem eigenen beruflichen Werdegang und gaben Einblicke in die technische Systemplanung. Herr Seidenstricker wirkt darüber hinaus ehrenamtlich beim Alumni-Projekt „Jetzt Ihr!“ an der Rückertschule mit.

Die Veranstaltung fand in drei 8. Klassen statt und wurde in Kooperation zwischen der Firma B&W Planungsbüro, der Berufsberatung der Arbeitsagentur und dem Modellprojekt „Jetzt Ihr!“ vorbereitet und umgesetzt. Konrektorin Tanja Schmidt zeigte sich über das Angebot sehr erfreut: „Wir begrüßen die Kooperation mit ortsansässigen Firmen und freuen uns über das Angebot. Unser Dank geht vor allem an Tobias Seidenstricker und Fabio Lafleur. Die beiden haben uns einen wertvollen Einblick in ihren beruflichen Alltag gegeben.“ Aufgrund der positiven Resonanz und der motivierenden und überzeugenden Haltung der beiden Referenten, soll das Angebot auch im nächsten Jahr mit allen beteiligten Kooperationspartner wieder stattfinden.