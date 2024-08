Polizeibericht Hochfranken vom 07.08.2024

Polizeiinspektion Coburg

Ladendiebstahl

COBURG. Zu einem Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in der Ketschendorfer Straße wurde eine Streife der Coburger Polizei am späten Dienstagnachmittag gerufen.

Ein osteuropäisches Ehepaar versuchte gemeinsam Textilien im Wert von über 40 Euro zu entwenden, indem die Frau mit der versteckten Ware den Kassenbereich passierte, ohne diese zu bezahlen. Beim Verlassen des Geschäftes wurden die beiden Langfinger jedoch vom aufmerksamen Personal angehalten und der hinzugerufenen Polizeistreife übergeben.

Eine Anzeige wegen Ladendiebstahls ist nun die Folge.

VW Polo in Creidlitz beschädigt

COBURG. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte zum wiederholten Male einen VW Polo, der vor einem Anwesen in der Straße „Am Hasenstein“ parkte. Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand ließ der Täter seinen Unmut freien Lauf und zerkratzte die komplette Beifahrerseite des Fahrzeugs und klemmte eine Schraube hinter einen der Vorderreifen. Der angerichtete Schaden wird mit 300 Euro beziffert.

Wer etwas beobachtet hat, möge sich bitte bei der Coburger Polizei unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 melden.

Serie von Gelddiebstählen

COBURG. Am Dienstag wurden bei der Coburger Polizei gleich drei Diebstähle von Bargeld mitgeteilt.

Kurz vor 14 Uhr machte ein bislang Unbekannter 150 Euro Beute in einem Friseurgeschäft am Markt. Der Täter betrat in einem unbeobachteten Moment den Laden und klaute aus der Handtasche einer Angestellten das Bargeld und flüchtete anschließend in Richtung Kirchhof. Der Dieb wird wie folgt beschrieben: südländisches Aussehen mit einer auffälligen Zahnlücke, bekleidet war er mit einer schwarzen kurzen Hose und einem hellen Shirt.

Den zweiten Gelddiebstahl nahmen Coburger Polizisten am späten Dienstagnachmittag in einer Pizzeria im Coburger Stadtteil Creidlitz auf.

Über eine offenstehende Terrassentür gelangte der Täter in den Innenraum der Pizzeria in der Creidlitzer Straße. Aus einer nicht verschlossenen Geldkassette wurden 200 Euro Bargeld, sowie ein Fahrzeugschlüssel entwendet.

Ob der gleiche Täter auch für den dritten Diebstahl in einem Vereinsheim in der Dr.-Walter-Langer-Straße in Frage kommt, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Auch hier verschaffte sich der Täter über ein nicht verschlossenes Fenster Zutritt ins Vereinsheim. Die Beute war auch hier eine Geldkassette mit einem dreistelligen Eurobetrag

Die Coburger Polizei hat an allen Tatorten eine Spurensicherung durchgeführt und die Ermittlungen aufgenommen.

In diesem Zusammenhang sucht die Coburger Polizei Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.

Zwei Diebstähle mit hohen Entwendungsschaden im Nachgang des Coburger Vogelschießen

COBURG. Wertgegenstände im Wert von mehr als 10.000 Euro entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag von Verkaufsständen und einem Wohnwagen auf dem Ketschenanger.

Die Unbekannten stahlen aus einem Verkaufsstand mehrere Lichterketten sowie zwei LED-Strahler. Zudem wurde eine neben dem Verkaufsstand stehende Waschmaschine sowie eine Edelstahlfilteranlage für Abwasser entwendet. Weiterhin nahmen die Unbekannten aus einem nicht verschlossenen Wohnwagen eine festverbaute Spülmaschine sowie ein 50 Meter langes Starkstromkabel mit. Aufgrund des hohen Gewichts der geklauten Gegenstände gehen die Ermittler der Coburger Polizeiinspektion von mehreren Tatverdächtigen aus. Zudem musste für den Abtransport ein größeres Fahrzeug genutzt werden.

Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt wegen Diebstahls. Zeugen, die in der Zeit von Montag, 22 Uhr bis Dienstag, 13.30 Uhr, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Verkaufsstände auf dem Ketschenanger wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 an die Coburger Polizeiinspektion zu wenden.

Polizeiinspektion Kronach

Diebstahl von Lebensmitteln

Kronach – Auf eine Brotzeit, bestehend aus einem Bier und zwei Semmeln hatte es ein Ladendieb am vergangenen Dienstag, gegen 19.15 Uhr abgesehen. Zu dieser Zeit hielt sich der Täter in einem Verbrauchermarkt in der Kulmbacher Straße in Kronach auf und verlies das Geschäft, ohne die genannten Waren im Wert von ca. 8 Euro an der Kasse zu bezahlen. Der sichtlich alkoholisierte Dieb konnte im weitern Verlauf durch eine Streife der Polizei im näheren Umfeld des Tatortes festgestellt werden. Das Diebesgut hatte er noch bei sich. Die Einleitung eines Strafverfahrens ist nun die weitere Konsequenz.

Schadensträchtiger Verkehrsunfall

Küps – Der Fahrer eines Ford befuhr am Dienstag, gegen 18.00 Uhr die Ebnether Straße in Oberlangenstadt bergabwärts in Richtung B173. Bereits hier kam er, aufgrund von bislang unbekannten Umständen nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Straßenpfosten. Im weiteren Verlauf fuhr er, scheinbar ungebremst, in den Einmündungsbereich der Bundesstraße ein. Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrer eines Motorrades, welcher sich zu diesem Zeitpunkt mit seinem Krad auf der Bundesstraße befand. Der Ford-Fahrer kam an der Leitplanke zum Stillstand. Der Motorradfahrer wurde samt seinem Fahrzeug auf dem angrenzenden Radweg geschleudert. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Der Kradfahrer schwer. Beide wurden in das Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße einseitig gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten geborgen werden. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 21.200 Euro. Die Feuerwehren aus Küps und Oberlangenstadt waren mit starken Kräften vor Ort und kümmerten sich u.a. um die Absicherung. Positiv erwähnt werden darf, dass eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmer, welche zum Unfall kamen, sich als Ersthelfer zur Verfügung stellten und sich um die Verunfallten bis zum Eintreffen des Rettungsdienste kümmerten.

Flächenbrand eines Feldes

Stockheim – Ein Zeuge meldete am Dienstag, gegen 15.00 Uhr einen Flächenbrand eines abgeernteten Feldes im Bereich der Straße „An der Haßlach“ in Stockheim. Laut ersten Schätzungen war eine Fläche von etwa 2500 Quadratmeter in Brand geraten. Zu einer Schädigung von Personen, bzw. angrenzenden Gebäuden kam es nach ersten Kenntnissen nicht. Die alarmierten Feuerwehren hatten den Brand rasch unter Kontrolle. Die Brandursache ist bislang noch nebulos. Ebenso ist der entstandene Sachschaden noch unbekannt.

Blumenkästen sind weg

Kronach – Ein bislang unbekannter Täter entwendete, vermutlich am vergangenen Dienstag, gegen 10.00 Uhr drei Blumenkästen, welche den Eingangsbereich einer Gastwirtschaft in der Gundelsdorfer Straße in Knellendorf verschönerten. Der Entwendungsschaden beträgt etwa 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Unfall mit verletzten Krad-Fahrer

Mitwitz – Eine Opel-Fahrerin befuhr am Dienstag, gegen 06.10 Uhr die Ortsverbindungsstraße von Kaltenbrunn kommend in Richtung Burgstall. Im weiteren Verlauf wollte die Dame auf die Bundesstraße 303 auffahren um in Richtung Kronach zu gelangen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Fahrer eines Kleinkraftrades und es kam zum Zusammenstoß der beiden Unfallbeteiligten. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Der Simson-Fahrer wurde leicht verletzt in das Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 6000 Euro.

Polizeiinspektion Kulmbach

– Fehlanzeige –