Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 07.08.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Personalien des flüchtigen Ladendiebs waren bereits bekannt

BAMBERG. Ein Parfum im Wert von 132 Euro war die Beute eines 47-Jährigen und seines Begleiters. Die Beiden waren in einem Drogeriemarkt am Maximiliansplatz gemeinsam auf Beutezug und wurden von einem Ladendetektiv dabei beobachtet. Während der Detektiv den 47-Jährigen aufhalten konnte, konnte der 33-Jährige fliehen. Aufgrund schon mehrerer Diebstähle waren die Personalien des 33-Jährigen bekannt.

Radfahrer schleudert über Motorhaube

BAMBERG. An der Schranne ereignete sich am Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Dort überquerte eine Fußgängerin die Straße, was ein 41-Jähriger Fahrradfahrer zu spät erkannte und deshalb ruckartig nach links auswich und dort mit einem Auto zusammenstieß. Der Radfahrer wurde über die Motorhaube des Renault geschleudert und brach sich dabei den linken Mittelfinger. Am Renault entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Zusammenstoß endet im Krankenhaus

BAMBERG. An der Kreuzung Zollnerstraße/Grafensteinstraße kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Kleinkraftfahrern. Dort wollte eine 38-Jährige mit ihrer Vespa nach links in die Grafensteinstraße abbiegen, was ein 76-Jähriger zu spät erkannte. Dieser wollte in diesem Moment mit seinem Roller die 38-Jährige überholen und es kam zum Zusammenstoß. Dabei verletzte sich die Jüngere und musste zur Behandlung ins Klinikum gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Zeugen zu insgesamt fünf Unfallfluchten gesucht

BAMBERG. Montagnachmittag zwischen 15:30 Uhr und 15:50 Uhr wurde auf einem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Dr.-Robert-Pfleger-Straße ein dort abgestellter schwarzer BMW von Unbekannten angefahren und an der rechten hinteren Fahrzeugtüre beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern.

Zwischen Samstagfrüh und Dienstagfrüh wurde ein im Sandbad abgestellter grauer Ford angefahren und an der vorderen Stoßstange beschädigt. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern.

Eine weitere Unfallflucht fand am Dienstagnachmittag zwischen 16:15 Uhr und 16:30 Uhr in der Pödeldorfer Straße statt. Dort wurde ein BMW an der vorderen rechten Stoßstange zerkratzt, wodurch ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand.

Ein schwarzer Seat, welcher in der Adolf-Kolping-Straße abgestellt wurde, wurde zwischen Montagnachmittag und Dienstagfrüh an der hinteren linken Stoßstange angefahren. Dort entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Mehrere Beschädigungen an ihrer Hausfassade in der Letzengasse musste eine Hausbesitzerin feststellen. Das Mehrfamilienhaus wurde vermutlich durch einen Lkw angefahren. Der Schaden in Höhe von 20.000 Euro entstand zwischen Samstag, 27.07.2024 und Sonntag, 04.08.2024.

Zu allen Unfallfluchten nimmt die Polizei Bamberg-Stadt Täterhinweise unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Sonstiges

ZAPFENDORF. Am Dienstag, kurz nach 20 Uhr, wurde ein 33-Jähriger verdächtigt im alkoholisierten Zustand seinen Pkw gefahren zu sein. Dies teilte eine Zeugin, aufgrund seines, von ihr beobachteten, Verhaltens und verbaler Streitigkeiten mit einer weiteren Person mit. Anschließend stieg der sichtlich alkoholisierte Mann in seinen Pkw und fuhr von der Örtlichkeit davon. Der Mann und dessen Pkw konnte von der Polizei an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Ein freiwilliger Alkoholtest wurde von dem 33-Jährigen verweigert. Daraufhin wurde im Klinikum Scheßlitz eine doppelte Blutentnahme durchgeführt.

Polizeiinspektion Bayreuth-Land

Reifenstecher unterwegs

Mehlmeisel: In der Nacht von Montag auf Dienstag, den 06.08.2024 wurden an drei geparkten Autos im Hüttstdler Weg in Mehlmeisel Reifen beschädigt. Die Pkw waren vor einem Wohnhaus öffentlich zugänglich abgestellt. Der oder die bislang unbekannten Täter zerstachen mehrere der Reifen. Der entstandene Schaden wird auf 1500,-€ geschätzt. Hinweise zu Tat oder Täter werden unter Tel. 0921506-2230 von der PI Bayreuth-Land entgegengenommen.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Trunkenheit im Verkehr

Ebermannstadt. Am Dienstagabend wurde bei einem Audifahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle Alkoholgeruch festgestellt. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Fahrzeugschlüssel und Führerschein wurden sichergestellt, die Weiterfahrt wurde untersagt. Den 49-jährigen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Straftat „Trunkenheit im Verkehr“.

Verkehrsunfälle

Wiesenttal. Eine 53-jährige Frau befuhr am Dienstagvormittag die Ortsdurchgangsstraße Birkenreuth in Richtung Trainmeusel. Hier kam ihr ein Mann mit seinem Fahrrad entgegen. Dieser fuhr nahezu mittig in der Fahrbahn, so dass sie ihr Fahrzeug zum Stehen bringen musste. Der Fahrradfahrer übersah das Auto und stieß gegen die Fahrzeugfront des Opels. Hierbei landete der 77-jährige Radler mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe. Da er keinen Helm trug, begab er sich zur medizinischen Abklärung selbstständig zu einem Arzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR.

Ebermannstadt. Ein 70-jähriger befuhr am Montagnachmittag die Straße Kalkwerk von der Kreuzung am Friedhofweg kommend und wollte nach links abbiegen. Dazu verlangsamte er seine Geschwindigkeit. Als er bereits im Abbiegevorgang war, wollte ihn die dahinterfahrende Dacia-Fahrerin überholen und stieß mit gegen den linken Kotflügel. Verletzt wurde hierbei glücklicher Weise niemand. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 EUR.

Ölspur

Gößweinstein. Der Polizeiinspektion Ebermannstadt wurde am Dienstagnachmittag eine Ölspur auf der Staatsstraße 2185, am Berg zwischen Behringersmühle und Gößweinstein mitgeteilt. Nach Begutachtung dieser durch die Feuerwehr wurden Warnschilder aufgestellt und abgeklärt, ob es sich dabei wirklich um Öl oder eine andere Substanz handelt. Der Verursacher ist bislang noch unbekannt. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Ebermannstadt unter Telefonnummer 09194/73880 entgegen.

Polizeiinspektion Forchheim

Sonstiges

HEROLDSBACH. In der Nacht vom Montag auf Dienstag wurde am Pkw einer 44-Jährigen in der Waldstraße in Heroldsbach zum wiederholten Male der vordere rechte Reifen zerstochen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR. Die Polizei Forchheim bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 09191/7090-0 zu melden.

Polizeiinspektion Lichtenfels

Unfall verursacht und geflohen

LICHTENFELS. Am Dienstagnachmittag befuhr ein 19-Jähriger mit seinem DaimlerChrysler die Viktor-von-Scheffel-Straße. Beim Vorbeifahren an einem dort geparkten Opel touchierten sich die Außenspiegel. Eine Zeugin konnte beobachten, dass der Unfallverursacher kurz anhielt, den Schaden begutachtete und anschließend seine Fahrt fortsetzte. Die aufmerksame Bürgerin übermittelte das Autokennzeichen den Polizeibeamten, welche so den Daimler Fahrer ausfindig machten. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1.800 Euro.

Citroen beschädigt

BURGKUNSTADT, LKR. LICHTENFELS. Der Außenspiegel eines roten Citroens, welcher in der Hainweiherer Straße geparkt war, wurde am Dienstag im Zeitraum von 17:45 Uhr bis ca. 18:00 Uhr abgefahren. Aufgrund des Schadenbildes fuhr der Unfallverursacher vermutlich bergabwärts. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0.

Verkehrsschild beschädigt

ALTENKUNSTADT, LKR. LICHTENFELS. Ein aufmerksamer Bürger teilt den Polizeibeamten mit, dass im Zeitraum von Mittwoch 14:00 Uhr bis Donnerstag 08:00 Uhr ein bislang Unbekannter im Mainweg das Zone 30-Schild beschädigte. Aufgrund des Schadenbildes dürfte der Täter mit einem Land und Forstwirtschaftlichen Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0.

Verkehrsunfall

MARKTZEULN, LKR. LICHTENFELS. Am Dienstagmorgen gegen 08:00 Uhr fuhr eine 71-Jährige mit ihrem Nissan auf der Straße „Am Flecken“ und kollidierte mit dem am rechten Fahrbahnrand geparkten LKW. Durch den Zusammenstoß wurde die Nissan Fahrerin leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt. Ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand an den beiden Fahrzeugen.

Fahrrad gestohlen

LICHTENFELS. Eine 47-Jährige stellte ihr schwarzes Cube Damenrad am Mittwoch den 31.07.2024 von 11:30 Uhr bis 19:45 Uhr am Bahnhofsplatz verschlossen ab. Als Sie am Abend zurückkehrte musste sie feststellen, dass ihr Fahrrad gestohlen wurde. Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 009571/9520-0.

Damenrad entwendet

HOCHSTADT A. MAIN, LKR. LICHTENFELS. Eine 42-Jährige stellte ihr schwarzes Zündapp Pedelec am Freitag gegen 21:00 Uhr abgeschlossen am Bahnhof ab. Als Sie am Samstag gegen 15:00 Uhr zurückkehrte, war dieses nicht mehr vorzufinden. Sachdienliche Hinwiese zum Diebstahl erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0.