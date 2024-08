Polizeibericht Erlangen / Landkreis ERH vom 07.08.2024

Polizeiinspektion Erlangen – Stadt

Nach Ladendiebstahl auch noch Marktpersonal angegriffen

Obwohl eigentlich schon schlimm genug, blieb ein Ladendiebstahl am gestrigen Dienstag, 06.08.2024, nicht die einzige Verfehlung eines Mannes in einem Erlanger Supermarkt.

Gegen 14:10 Uhr wurde der 57-jährige dabei beobachtet, wie er in einem Supermarkt in der Dresdener Straße zwei Flaschen Likör entwendete. Die Flaschen nahm er aus dem Regal und verstaute sie in seinem Rucksack. Im Anschluss verließ er das Geschäft, ohne den Betrag in Höhe von ca. 11 Euro an der Kasse zu bezahlen.

Als er von einem Marktverantwortlichen auf den Diebstahl angesprochen wurde, zeigte er sich zunächst einsichtig und händigte das Diebesgut auch wieder aus. Im weiteren Verlauf kippte allerdings die Stimmung und er schlug dem 32-Jahre alten Angestellten mit der Faust ins Gesicht. Dieser erlitt hierdurch leichte Verletzungen im Bereich der Nase und der Lippe. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich.

Neben der Diebstahlsanzeige muss sich der Mann nun auch noch wegen Körperverletzung verantworten.

Polizeiinspektion Erlangen-Land

Gartenzaun angefahren

Eckental / Brand – Am Dienstag im Zeitraum von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr verursachte ein bislang Unbekannter Sachschaden in der Dahlienstraße. Der Gartenzaun eines Anwesens wurde offensichtlich angefahren. Am Zaun entstand Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde seitens der Polizei eingeleitet.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Land unter der Rufnummer 09131/98842-14 entgegen.

Polizeiinspektion Herzogenaurach

Polizeiinspektion Höchstadt a.d. Aisch

Frau verletzt Polizisten

Der Einsatz von Polizeibeamten der Inspektion Höchstadt a.d. Aisch am Dienstagabend um 21.00 Uhr endete mit einem verletzten und nicht mehr dienstfähigen Beamten und einer 22jährigen Frau aus dem hiesigen Landkreis in einem Haftraum der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt.

Die junge Frau hatte zuvor bei Bekannten in Mühlhausen die Selbstbeherrschung verloren und im Streit Jalousien beschädigt. Als sie dann mit einem Fahrrad davonfuhr, begegnete sie der von den Geschädigten gerufenen Polizeistreife und hatte eine unsichere Fahrweise. Nachdem ihr erster Fluchtversuch vor den Beamten scheiterte, schlug sie bei der Fesselung um sich und verletzte mit den Handschellen einen der Polizisten am Kopf, so dass er eine stark blutenden Platzwunde davontrug und seinen Dienst in der Nacht beenden musste.

Dem nicht genug, versuchte sie einen weiteren Beamten zu beißen und zu treten und spuckte einem zur Unterstützung gerufenen Polizisten beim Transport zur Polizeiinspektion Höchstadt a.d. Aisch ins Gesicht. Neben ihren Versuchen, sich durch Schlagen und Treten zu befreien, mussten die Polizeibeamten und eine Polizeibeamtin noch eine ganze Reihe von übelsten Beleidigungen aushalten, bis die Frau letztlich zur Ausnüchterung in einem Haftraum untergebracht wurde.

Der eigentliche Grund für den Streit, der zu dem Einsatz führte, ist noch nicht einmal bekannt. Die Konsequenz ist aber eine Strafanzeige gegen die Frau wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, den verschiedenen Körperverletzungsdelikten und den Beleidigungen. Inwiefern sie sich auch noch für die Fahrt mit dem Rad strafbar gemacht hat, wird die Auswertung der Blutprobe ergeben. Die Beschuldigte, die von einem Arzt begutachtet wurde, hatte am Ende nur leichte Schürfwunden davongetragen.