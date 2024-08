Legendäres Karate-Zeltlager in Neuses

Das schon legendäre Karate Zeltlager der DJK SC Neuses e.V. fand wie immer am letzten Schultag vor den großen Ferien statt. Die Organisation befand sich wie immer in Händen der Karate Familie Lehmann. Mit kräftiger Hilfe des Orgateams des Hauptvereins wurde auch diese Großveranstaltung mit Hilfe aller gestemmt.

Mahlzeiten und Getränke im deutlich vierstelligen Bereich, Zeltplätze, sanitäre Anlagen und 1. Hilfe waren gewährleistet und somit konnte Helmut Stadelmann mit seinem Trainerteam die eigentlichen Aufgaben bewältigen, nämlich Training und Prüfungsvorbereitungen bis zu hohen Danprüfung waren angesagt. Da auch hier alle ihr Bestes gaben, wurden auch diese hohen Hürden genommen und unsere Prüfer konnten den vielen angereisten Teilnehmern ihre hohe Ausbildungsqualität bestätigen. Das Wetter hat auch gepasst und somit verabschiedeten sich alle am Sonntag in die großen Ferien. Natürlich bieten wir den daheim gebliebenen Karateka Training in den großen Freien an. Jeweils Donnerstags ab 17 Uhr üben wir am Sportplatz Neuses.

Weitere Informationen unter www.karatekampfkunst.de