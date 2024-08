Landratsamt Kulmbach sucht sucht Lesementoren

Mentoren stärken im 1:1 die Lesekompetenz – Für das neue Schuljahr werden weitere Lesementorinnen und Lesementoren gesucht

Trotz der Sommerferien ist man beim MENTOR-Projektteam im Landratsamt Kulmbach schon mitten in den Vorbereitungen für das nächste Schuljahr. Denn es soll auch im kommenden Jahr wieder eine Unterstützung durch ehrenamtliche Leselernhelfer an den Schulen im Landkreis geben.

Sage und schreibe 108 Lesementorinnen und Lesementoren waren im vergangenen Schuljahr an 19 Schulen im Landkreis Kulmbach im Einsatz und haben 131 Lesekinder individuell unterstützt. Einmal in der Woche widmeten sie sich in der Schule eine Unterrichtsstunde lang ganz individuell und mit viel Freude einem Schüler bzw. einer Schülerin. Sie haben mit ihrem Lesekind gelesen, gesprochen, gespielt und gelacht und stärkten es so in seiner Sprachkompetenz.

Seit dem Start vor vier Jahren hat sich das Projekt „MENTOR -Die Leselernhelfer“ zum Erfolgsmodell entwickelt. Alle Beteiligten – die Schulen, die geförderten Lesekinder und die Mentoren – sind sehr zufrieden. Schon nach einem halben Jahr der individuellen Zuwendung ist eine spürbare Verbesserung in der Lese- und Sprachkompetenz der geförderten Kinder zu verzeichnen. Die Mentoren werden nicht nur an Schulen dankbar empfangen, sondern vor allem die Kinder freuen sich über die besondere Zuwendung an Zeit und Interesse für sie allein. Jede Menge Freude an ihrem Engagement haben auch die Mentorinnen und Mentoren.

Eine Stunde in der Woche investieren viele Menschen gern für ein sinnvolles Ehrenamt, das allen Beteiligten viel Spaß macht. Besondere pädagogische Kenntnisse werden nicht verlangt. Lesementor können alle werden, die Lust am Lesen und Freude am Umgang mit Kindern haben, gut zuhören können und gern Verantwortung für die positive Entfaltung eines jungen Menschen übernehmen.

Gerne würden die Projektverantwortlichen am Landratsamt die Anfragen der Schulen erfüllen und mehr Mentorinnen und Mentoren zum Einsatz bringen. Der Bedarf ist sehr groß. Deshalb lädt „MENTOR – Die Leselernhelfer – Leseregion Kulmbach“ auch für das neue Schuljahr zum Mitmachen ein.

Wie werde ich Lesementor?

Wer Interesse an einem Engagement als Lesementor oder Lesementorin hat, kann sich gerne unter Tel. 09221/707150 beim Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement am Landratsamt Kulmbach oder per Email: mentor@landkreis-kulmbach.de melden.

Einführungsseminar

Um die künftigen ehrenamtlichen Lesementoren auf ihre Aufgabe vorzubereiten, gibt es am Samstag, 21. September 2024 von 9.30 – 15.30 Uhr ein 1-tägiges Einführungsseminar, in dem viel Wissenswertes rund um das Engagement als Lesementor vermittelt wird. Das Seminar findet in der Max-Hundt-Schule in Kulmbach statt und wird von Simone Zimmerer als Referentin mit vielen praxisnahen Tipps und Strategien zur Gestaltung von Lesestunden bereichert. Beginnen wird die Lesebegleitung an den Schulen dann im Laufe des Oktobers; vorher werden in einem ersten Kennenlernen an der Schule die zeitlichen Möglichkeiten der Mentoren mit denen der Lesekinder abgestimmt. Die Lesebegleitung sollte sich mindestens über ein Schuljahr erstrecken, wobei die Ferien immer ausgenommen sind. Die Anmeldung für das Einführungsseminar ist über die Homepage des Koordinierungszentrums Bürgerschaftliches Engagement unter www.engagiert-in-kulmbach.de möglich. Dort finden sich auch weitere Informationen zum Projekt.