Blutspender-Ehrungsabend in Forchheim

Der zweite Teil der diesjährigen Blutspende-Ehrungsabend-Reihe des BRK Kreisverbandes Forchheim am 23.07.2024 war ein feierliches Ereignis, bei dem insgesamt 90 Personen für ihre herausragenden Leistungen als Lebensretter geehrt wurden. Die großzügigen, regelmäßigen Spender spendeten bereits 50, 75, 100, 125, 150 bis hin zu oder gar 200 mal in ihrem Leben Blut.

Die Urkunden und Ehrennadeln wurden in einer feierlichen Zeremonie von Vertretern des BRK überreicht.

Trotz einer kleinen Panne bei der Essenslieferung entwickelte sich die Ehrungsfeier zu einem geselligen Abend.

In Bayern werden täglich rund 2000 Blutprodukte benötigt, um Patienten in Not zu versorgen. In einem gezeigten Film wurden die bewegende Geschichten von Menschen, deren Leben durch Blutspenden gerettet wurden, gezeigt und damit die Dringlichkeit und Notwendigkeit von Blutspenden abermals unterstrichen. Im Film wird auch erklärt, dass etwa ein Drittel der Bevölkerung irgendwann in ihrem Leben auf Blutprodukte angewiesen ist, sei es aufgrund eines Unfalls oder einer Krankheit.

Der Ehrungsabend bot nicht nur eine Plattform zur Anerkennung der Spender, sondern auch eine Gelegenheit, das Bewusstsein für die kontinuierliche Notwendigkeit von Blutspenden zu schärfen. Durch solche Veranstaltungen wird die Bedeutung der Blutspende in den Mittelpunkt gerückt und es wird gleichzeitig eine Gemeinschaft von Menschen geehrt, die durch ihre Spendenbereitschaft täglich Leben retten. Der BRK Kreisverband Forchheim setzte damit ein starkes Zeichen der Dankbarkeit und des Respekts gegenüber den stillen Helden, die mit ihrer Spende einen unverzichtbaren Beitrag leisten.

Ein wichtiger Hinweis noch: Bei der Vielzahl an Spender, die zu den Ehrungsfeiern eingeladen wurden, kann es auch passiert sein, dass ein Spender übersehen wurde, der ebenfalls noch eine Ehrung ausstehend hat. Wir bitte um telefonische Meldung unter der 09191 7077-0, damit wir diesen Fehler korrigieren können.