BBC Bayreuth verpflichtet Demarcus Demonia

Viel Athletik und spektakuläre Dunks

Mit dem 24-jährigen US-Amerikaner Demarcus Demonia verpflichtet der BBC Bayreuth einen sehr athletischen und vielfältig einsetzbaren Small- und Power Forward. Demonia kommt von den Arkadia Traiskirchen Lions aus der österreichischen win2day Basketball-Superliga. Der 2,01 Meter große und 88 Kilogramm schwere Neuzugang war in der vergangenen Saison 2023/24 Topscorer mit 19,4 Punkten im Schnitt bei dem drittplatzierten Team der österreichischen Top-Liga und erhält beim BBC Bayreuth einen Einjahresvertrag.

Head Coach Florian Wedell über Demonia:

“Demarcus ist ein vielseitiger, sehr athletischer Flügelspieler, der auf den Positionen 4 und 3 eingesetzt werden kann. Nach einem starken ersten Europa-Jahr in Österreich will er mit uns den nächsten Schritt gehen und sich auf dem deutschen Markt beweisen. Er ist ein exzellenter Athlet, guter Transition Spieler und vielseitiger Scorer, der das Zeug dazu hat bei uns als Führungsspieler direkt Verantwortung zu tragen. Wir freuen uns sehr, dass sich Demarcus für den BBC Bayreuth entschieden hat.”

In Traiskirchen absolvierte der in Fort Washington in Maryland geborene US-Amerikaner insgesamt 41 Spiele und stand dabei im Schnitt 32,3 Minuten auf dem Parkett. Seine Trefferquote aus dem Feld betrug 57,1 Prozent, die Dreierversuche fanden zu 29,7 Prozent und die Freiwürfe zu 76,1 Prozent den Weg in den Korb. Außerdem griff er im Durchschnitt 6,8 Rebounds ab und gab 2,4 Assists.

Nach der regulären Saison hatten die Arkadia Lions mit 21 Siegen und elf Niederlagen den dritten Rang in der Tabelle nach dem Grunddurchgang und der Zwischenrunde erreicht. Im Playoff-Viertelfinale setzte sich das Team mit 3:1 Siegen gegen St. Pölten durch, ehe man im Halbfinale knapp mit 2:3 am späteren österreichischen Meister Gunners Oberwart scheiterte.

Zudem stand Traiskirchen mit Leistungsträger Demarcus Demonia im österreichischen Pokalfinale, in dem das Team mit 66:71 an den Raiffeisen Flyers Wels scheiterte. Vor seinem Wechsel nach Österreich spielte der Bayreuther Neuzugang in der College-Liga NCAA seit 2021 bei den in Houston beheimateten Texas A&M-Commerce Lions in der Southland Conference. In seiner letzten College-Saison absolvierte Demonia 2022/23 in der Division I der NCAA für die Lions 33 Spiele, allesamt als Starter. Mit 15,2 Punkten und 31,4 Einsatzminuten im Schnitt war er Top-Scorer seines Teams. Seine Quoten betrugen aus dem Feld 43,6 Prozent, bei den Dreiern 27,6 Prozent und von der Freiwurflinie 67,1 Prozent. Der Leistungsträger hatte in der NCAA besonders seine spektakulären Dunks als Markenzeichen. Die Bayreuther Fans dürfen sich also auf einen interessanten Akteur freuen.

Demonia über seinen Wechsel nach Bayreuth:

„Ich habe mich für den BBC Bayreuth entschieden, weil ich von Coach Wedell viel Gutes über den Standort und das Team gehört habe. Zudem bin ich überzeugt, dass mein Spielstil gut zu der Philosophie passt, die Coach Wedell für das Team verfolgt. Ich freue mich sehr, für Bayreuth zu spielen.“

Wie bereits der Presse zu entnehmen war, hatte sich der BBC Bayreuth im Juli die Rechte an einem Spieler gesichert, der nun verletzungsbedingt für die kommende Saison nicht unter Vertrag genommen werden konnte. Die Verantwortlichen des BBC Bayreuth freuen sich daher sehr, mit Demarcus Demonia nun den Wunschkandidaten für diese Position verpflichtet zu haben. Demonia ist bereits in Bayreuth eingetroffen und wird in den kommenden Tagen die medizinischen Tests absolvieren, bevor unser neuer Headcoach Florain Wedell am 12. August zum offiziellen Trainingsauftakt bittet.

BARMER 2. Basketball-Bundesliga ProA

Kader Saison 2024/25