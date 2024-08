Abschluss der Schlosspark-Konzerte 2024 des Vereins „Kunst & Musik im Schlosspark Unterleinleiter“

Witterungsbedingt musste das Konzert mit den Deutschen Bläsersolistinnen und -Solisten von der Waldwiese des Schlossparks in die Schlosskirche St. Bartholomäus verlegt werden. Die Zuhörer in der überfüllten Schlosskirche zeigten sich begeistert von der ausgezeichneten Virtuosität und dem homogenen Zusammenspiel dieser Bläsersolisten. Die Liebe des Ensembles zur Kammermusik war unüberhörbar . Nicht endender Beifall quittierte den Auftritt der Künstler, die alle in internationalen Spitzenorchestern spielen.