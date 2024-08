60-jähriges Bestehen und Hüttenfest der Kirchehrenbacher Heimatfreunde e.V.

Ein Wochenende voller Ereignisse und Emotionen erwartete die Besucher des 60-jährigen Jubiläums und des traditionellen Hüttenfests der Kirchehrenbacher Heimatfreunde e.V. Trotz wechselhaftem Wetter gelang es den Veranstaltern, ein buntes und vielfältiges Programm auf die Beine zu stellen, das für alle Generationen etwas zu bieten hatte.

Der verregnete Start am Samstag

Der Start in das Jubiläumswochenende verlief jedoch anders als geplant. Die Kindergruppe der Walberla Bühne Kirchehrenbach hatte sich darauf gefreut, das Fest mit einem Theaterauftritt zu eröffnen. Doch der Regen machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Nur ein paar hartgesottene Zuschauer hielten dem Wetter stand und zeigten ihre Unterstützung. Die gute Laune ließen sich die Anwesenden jedoch nicht verderben und trotzten den Regenschauern mit optimistischer Stimmung.

Festlicher Sonntagmorgen

Am Sonntag startete das Programm mit einem feierlichen Gottesdienst, der zahlreiche Besucher anlockte und das Fest in einem würdigen Rahmen eröffnete. Im Anschluss daran genossen die Gäste ein traditionelles Weißwurstfrühstück und Frühschoppen, das in gemütlicher Runde für einen gelungenen Vormittag sorgte.

Höhepunkte am Mittag

Der Höhepunkt des Sonntags war zweifellos der nachgeholte Auftritt der Theatergruppe, die mit dem Kurzstück „Geheimnisse des Walberla“ die Zuschauer begeisterte. Die Darstellerinnen und Darsteller der Walberla Bühne zeigten ihr Können und entführten das Publikum in eine zauberhafte Welt voller Geheimnisse und Geschichten rund um das Walberla.

Direkt im Anschluss daran folgte ein weiterer kultureller Leckerbissen: Der Auftritt der Kindertanzgruppe „Stäudla“. Die jungen Tänzerinnen und Tänzer präsentierten mit großer Begeisterung ihre Choreographien und ernteten dafür tosenden Applaus.

Strahlender Abschluss

Der Himmel zeigte sich schließlich von seiner besten Seite und bescherte den Besucherinnen und Besuchern einen strahlenden Sonnenschein, der das Fest abrundete und für eine fröhliche und ausgelassene Stimmung sorgte. Das 60-jährige Bestehen der Kirchehrenbacher Heimatfreunde e.V. wurde so gebührend gefeiert und bleibt sicherlich allen Beteiligten in bester Erinnerung.

Ein gelungenes Fest

Das Jubiläums- und Hüttenfest der Kirchehrenbacher Heimatfreunde e.V. war trotz des holprigen Starts ein voller Erfolg. Es zeigte sich einmal mehr, dass Gemeinschaft und Zusammenhalt in Kirchehrenbach großgeschrieben werden. Die vielfältigen Programmpunkte, die für Jung und Alt etwas zu bieten hatten, trugen maßgeblich zum Gelingen des Fests bei und lassen bereits jetzt die Vorfreude auf das nächste große Ereignis wachsen.