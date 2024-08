Polizeibericht Hochfranken vom 06.08.2024

Polizeiinspektion Coburg

Motorradfahrer stürzt nach Auffahrunfall in Callenberger Unterführung

COBURG. Aus Unachtsamkeit fuhr am Montagvormittag ein VW-Fahrer in der Callenberger Unterführung auf einen vor ihm fahrenden Motorradfahrer auf. Der Motorradfahrer kippte um, blieb aber unverletzt.

Der Kradfahrer und der hinter ihm fahrende VW-Fahrer befuhren am Montag um 11 Uhr die Callenberger Unterführung in stadtauswärtiger Richtung. An der Ausfahrt der Unterführung musste der Motorradfahrer verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit reduzieren. Dies bemerkte der Autofahrer zu spät und fuhr auf das Motorrad auf. Der Zweiradfahrer stürzte, blieb aber unverletzt. Die beiden Fahrzeuge konnten nach dem Unfall weiterfahren und es entstand nur geringer Sachschaden in einem mittleren dreistelligen Eurobereich. Die Beamten verwarnten den Unfallverursacher vor Ort und ermitteln wegen einer Ordnungswidrigkeit nach der Straßenverkehrsordnung.

Polizeiinspektion Kronach

Auto gerät ins Schleudern

Weißenbrunn – Der Fahrer eines VW Lupo war mit seinem Fahrzeug am vergangenen Montag, gegen 21.30 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße Hain – Wildenberg unterwegs. In einer Rechtskurve geriet das Auto ins Schleudern. Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Gefährt, geriet von der Straße ab und kam nach etwa 20 Meter in einer Wiese zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde hierbei leicht verletzte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Diebstahlsicherung schlug an

Stockheim – Zu einem Ladendiebstahl kam es am Montag, gegen 17.20 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Industriestraße in Stockheim. Zum Tatzeitpunkt hielt sich eine etwa 40jährige Dame mit zwei kleinen Kindern im Geschäft auf. Als diese den Laden verließen, schlug die Diebstahlsicherung an. Eine Angestellte des Marktes, welche den drei Personen nacheilte, konnte nur noch beobachten, wie diese in einen schwarzen BMW stiegen und davon fuhren. Am Steuer des BWM saß eine etwa 35-45jähriger Mann. Nach ersten Erkenntnissen waren am besagten BMW ein Ausfuhrkennzeichen angebracht.