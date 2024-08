Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 06.08.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch

BAMBERG. In der Nacht auf Dienstag verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in Bamberg und stahlen Bargeld sowie Schmuck. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Montag, 21.30 Uhr, bis Dienstag, 3 Uhr, betraten die Diebe das Mehrfamilienhaus im Bamberger Farnweg. Dort durchwühlten sie die Wohnungen der abwesenden Bewohner und stahlen unter anderem Bargeld und Schmuck im Gesamtwert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen / Fahrzeuge im Bereich des Farnweges wahrgenommen hat, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg.

Ware im Rucksack wurde nicht bezahlt

BAMBERG. Montagnachmittag steckte ein 22-Jähriger in einem Supermarkt in der Pödeldorfer Straße zwei Flaschen Bier und Ananas in seinen Rucksack. An der Kasse zahlte er lediglich eine Flasche Bier. Als er den Laden anschließend verlassen wollte, wurde er von einem Angestellten aufgehalten und an die Polizei übergeben.

Kartenetui aus Umkleide entwendet

BAMBERG. Montagfrüh zwischen 7:40 Uhr und 7:50 Uhr entwendeten Unbekannte aus einer Umkleide eines Fitnessstudios in der Pödeldorfer Straße ein Etui mit verschiedenen Ausweispapieren.

Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

Fahrraddiebstähle

BAMBERG. Montagmorgen gegen 10:00 Uhr stellte ein 83-Jähriger sein Pedelec der Marke Diamant in der Promenadestraße ab. Als er gegen 12:00 Uhr zu seinem unversperrten Fahrrad zurückkam, war das schwarze Rad im Wert von ca. 2.000 Euro weg.

Nur zehn Minuten brauchten Unbekannte um aus einem Fahrradabstellraum eines Mehrfamilienhauses ein Fahrrad zu stehlen. Das Mountainbike im Wert von ca. 300 Euro wurde von der Besitzerin am Montag gegen 18:30 Uhr dort abgestellt und abgesperrt. Als sie gegen 18:40 Uhr zurückkam, war das Rad samt Schloss weg.

Die Polizei Bamberg-Stadt sucht nun Zeugen die etwas beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 zu melden.

Zeugen können Unfallverursacher nennen

BAMBERG. Montagvormittag konnten Zeugen auf einem Parkplatz eines Baumarktes im Laubanger eine Unfallflucht beobachten. Dort fuhr ein Opel-Fahrer einen geparkten Audi an und beschädigte diesen an der rechten Heckstoßstange. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Dank der Zeugen konnte er allerdings ausfindig gemacht werden. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Fahrzeug bleibt stehen. Blutentnahme im Klinikum.

BAMBERG. Bei einer Verkehrskontrolle in der Kapellenstraße konnten die Polizeibeamten bei einem 34-Jährigen drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Einen Drogentest vor Ort stimmte der Angehaltene nicht zu, weshalb eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt wurde. Seinen Opel musste er stehen lassen.

Erst in Haftzelle runtergefahren

BAMBERG. Montagabend fiel in der Innenstadt ein 64-Jähriger auf, der dort die Leute anpöbelte. Als er Oberkörperfrei das Jazzfestival am Maxplatz besuchen wollte, wurde er von der Security aufgefordert, ein Shirt anzuziehen. Daraufhin wurde der 64-Jährige verbal aggressiv und ließ sich auch von den eintreffenden Polizeistreifen nicht beruhigen. Da er auch einem Platzverweis nicht nachkam, durfte er sich in einer Haftzelle beruhigen. Anschließend trat er seinen Heimweg an.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Sachbeschädigungen

Staffelbach. Im Zeitraum von Freitag, 15:00 Uhr bis Montag, 15:00 Uhr wurde ein geparkter Pkw, brauner VW, in Staffelbach, innerhalb geschlossener Ortschaft, beschädigt. Hierbei wurden alle Fahrzeugseiten, sowie der Kofferraum zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Es wird darum gebeten, dass sich Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, telefonisch unter 0951/9129-310 mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land in Verbindung setzen.

Diebstähle

KEMMERN. Am Samstag, zwischen 19:30 Uhr und 23:00 Uhr wurde ein elektrisches Fahrraddisplay der Marke Bosch von einem Pedelec entwendet. Dies geschah auf dem Parkplatz des Vereinsheims, während dem Weinfest. Der Entwendungsschaden beträgt 100 Euro. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0951/9129-310 mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfälle

POMMERSFELDEN. Am Montag um 16:55 Uhr, übersah eine von Wingersdorf in Richtung Sambach fahrende Pkw-Fahrerin beim links abbiegen auf die Kreisstraße BA 24, einen entgegenkommenden Fahrradfahrer. Beim Zusammenstoß prallte der 65-jährige Radfahrer auf die Motorhaube des Pkws. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen mit einer Hüftfraktur und Schürfwunden zu. Der Fahrradfahrer wurde ins Krankenhaus Bamberg gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 700 Euro.

Verkehrsunfallfluchten

HALLSTADT. Im Zeitraum von einer Woche wurde ein geparkter schwarzer Opel Astra, in der Emil-Kemmer-Straße von einem bislang unbekannten Fahrzeug beim Ausparken beschädigt. Hierbei entstanden Kratzspuren an der rechten hinteren Fahrzeugtür. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0951/9129-310 mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt

Betäubungsmittel bei Kontrolle aufgefunden

BAYREUTH. Bei einer Personenkontrolle unerlaubte Betäubungsmittel gefunden.

Am Monat gegen 10:00 Uhr kontrollierten Beamte der PI Bayreuth-Stadt im Bereich des Hauptbahnhofes einen amtsbekannten 35 Jahre alten in Bayreuth lebenden Mann. Bei der Kontrolle konnte in der Hosentasche des Mannes Betäubungsmittel aufgefunden werden. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und den 35Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln.

Unter Drogen auf dem E-Scooter unterwegs

BAYREUTH. Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss von unerlaubten Substanzen.

Am Dienstag gegen Mitternacht wurde im Bereich der Altstadt der Fahrer eines E-Scooters durch Beamte der PI Bayreuth-Stadt kontrolliert. Hierbei wurden bei dem amtsbekannten knapp 20jährigen Mann drogentypische Merkmale festgestellt. Ein durchgeführter Schnelltest bestätigte den Verdacht der Beamten. Der 19 Jahre alte Bayreuther nahm unter dem Einfluss von Amphetamin am Straßenverkehr teil. Den Fahrer des Scooters erwartet nun ein Strafverfahren als auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einem Bußgeld von bis zu 1500 Euro und einem Fahrverbot.

Polizeiinspektion Bayreuth-Land

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Ohne gültigem Kennzeichen unterwegs

Ebermannstadt. Am Montagabend wurde ein 13-jähriger mit einem Elektrokleinstfahrzeug einer Kontrolle unterzogen, da er ein nicht gültiges Versicherungskennzeichen angebracht hatte. Da keine gültige Versicherung für das Fahrzeug nachgewiesen werden konnte, wurden Kind und Fahrzeug zur Polizei begleitet. Auch der zur Dienststelle gebetene Vater konnte den Versicherungsnachweis nicht erbringen. Der junge Fahrzeugführer wurde dem Vater übergeben und es folgt eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Aufgrund der zunehmenden Beliebtheit von Elektrokleinstfahrzeugen ist wichtig zu wissen, dass diese erst ab Vollendung des 14. Lebensjahres geführt werden dürfen.

Einbruch

Wiesenttal. Durch den Eigentümer eines Hotels wurde mitgeteilt, dass er auf Kamerabildern Personen erkennen konnte, die sich unberechtigt Zutritt in das Kellergeschoß des Hotels verschafften und darin nach etwas suchten. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung konnten die zwei Männer, beide polnische Staatsangehörige, festgestellt werden. Die eingesetzten Beamten konnten beide Täter nach einem kurzen Fluchtversuch festnehmen. Durch den raschen Zugriff der Polizei wurde ein Entwendungsschaden verhindert.

Unfallflucht

Egloffstein. Am Montag um 08.00 Uhr parkte ein 66-jähriger Mann seinen grauen Skoda am Parkplatz eines Gasthauses. Als er um 08.30Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stelle er fest, dass ein unbekannter Täter gegen den montierten Fahrradträger seines Skodas gefahren war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 50 EUR. Falls jemand Hinweise zu dem Unfall geben kann, möchte er sich bitte mit der Polizeiinspektion Ebermannstadt unter Tel: 09194 / 7388-0 in Verbindung setzen.

Polizeiinspektion Forchheim

Unfälle

Forchheim. Am Montag gegen 18:27 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mercedes-Fahrer die Straße „Am Weingartsteig“. An der Einmündung zum Birkensteig übersah er eine vorfahrtsberechtigte 21-jährige Fahrerin eines Toyota und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 7500 Euro.

Diebstähle

Forchheim. Im Zeitraum 02.08.2024, 14:00 Uhr – 05.08.2024, 10:00 Uhr wurde von einem Pkw Skoda, das „Q“ des Typenschilds „KODIAQ“ entwendet. Hierbei entstanden ebenfalls Kratzer an der Heckklappe. Das Fahrzeug parkte im genannten Zeitraum im Hof der Bügstraße 71. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Forchheim zu melden. (Tel.: 09191/7090-0)

Sonstiges

Forchheim. Am Montag gegen 15:40 Uhr wurde in der Fritz-Hoffmann-Straße ein Fahrradfahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Ein hierbei durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Beim 52-jährigen Fahrer wurde daraufhin eine Blutentnahme angeordnet und es erfolgte eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Hausen. Einer Zivilstreife fiel am Montag gegen 15:00 Uhr im Ortsteil Wimmelbach eine 15-jährige Kleinkraftrad-Fahrerin auf, welche nicht im Besitz der benötigten Fahrerlaubnisklasse war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und sie wurde in die Obhut ihres Vaters übergeben. Es erwartet sie nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Forchheim. Am Dienstag gegen 03:20 kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in der Adenauerallee. Hierbei wurde ein 51-jähriger Mann von einem ca. 25-jährigen Mann ins Gesicht geschlagen. Anschließend flüchtete der unbekannte Mann. Es wurden Ermittlungen wegen Körperverletzungen aufgenommen.

Annafest Forchheim

Am Montag gegen 17:15 Uhr wurde einer Benutzerin des Fahrgeschäfts „Stardancer“ die Geldbörse, welche sie vor der Fahrt in eine Box neben der Kasse legte, entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzten. (Tel.: 09191/7090-0)

Dem Sicherheitsdienst am Annafestgelände fiel am Montag gegen 22:11 Uhr ein alkoholisierter 24-jähriger Mann auf. Nachdem dieser von den Ordnungskräften angesprochen wurde, beleidigte er sie zunächst und begann dann auf sie einzuschlagen. Dies bekam ein 26-jähriger Annafestbesucher mit und ging die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes ebenfalls an. Es wurden vier Ordnungskräfte leicht verletzt. Weiterhin beleidigte der 24-jährige auch Einsatzkräfte der Polizei. Er wurde in Gewahrsam genommen und ihn erwarten mehrere Anzeigen.

Am Montag gegen 21:49 Uhr wurde in der Buckenhofener Straße ein Fahrradfahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Ein hierbei durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Beim 36-jährigen Fahrer wurde daraufhin eine Blutentnahme angeordnet und es erfolgte eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Polizeiinspektion Lichtenfels

Fahrradfahrer ohne Helm schwer verletzt

MICHELAU, LKR LICHTENFELS. Am Montagnachmittag kam es in Michelau gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem Opel die Siemensstraße als plötzlich aus einem Parkplatz ein 72-jähriger Radfahrer auf die Straße fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß und der Radfahrer stürzte ohne Helm auf den Boden. Der schwer verletzte Mann musste ins Klinikum Lichtenfels gebracht werden. Zeugen dieses Unfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.

Paket entwendet

MICHELAU, LKR. LICHTENFELS. Ein unbekannter Täter entwendete im Zeitraum von Samstag, 12:15 Uhr bis Montag 12:45 Uhr ein Paket von einem Wohnhaus in der Schneyer Straße. Der Entwendungsschaden des Paketes, in welchem sich Kontaktlinsen befanden, beläuft sich auf rund 60 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0.

Hund angefahren

MICHELAU, LKR. LICHTENFELS. Am Montagnachmittag befuhr gegen 15:00 Uhr eine 81-Jährige mit ihrem Auto die Straße von Michelau kommend in Richtung Schney, als ein Hund ihren Weg kreuzte und mit dem Fahrzeug kollidierte. Der braune Hund flüchtete in Richtung Michelauer Keller. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Mit Äpfeln Scheibe eingeschlagen

MICHELAU, LKR. LICHTENFELS. Im Zeitraum von Donnerstag bis Montag kam es in der Eichenstraße an einem Firmengebäude zu einer Sachbeschädigung. Hier wurde der Außenkamin sowie eine Fensterscheibe durch Äpfel demoliert. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 bei der Polizeiinspektion Lichtenfels zu melden.