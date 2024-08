Polizeibericht Erlangen / Landkreis ERH vom 06.08.2024

Polizeiinspektion Erlangen – Stadt und Herzogenaurach

Polizeiinspektion Erlangen-Land

Pkw gestohlen

Bubenreuth – Am Montag gegen 20.30 Uhr kam es am Parkplatz -Bruckwiesen- zu einem dreisten Diebstahl… Während eine Frau Altglas in den dortigen Containern entsorgte, nutzte ein bislang Unbekannter einen günstigen Moment und fuhr mit dem Pkw der Dame davon. Das Auto war während der Entsorgung unversperrt am Parkplatz abgestellt.

Umgehende Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg.

Bei dem gestohlenen Pkw handelt es sich um einen Kleinwagen des Herstellers Suzuki vom Typ Swift in der Farbe Grau. Das Fahrzeug ist mit Kennzeichen der Ortskennung -ERH- zugelassen.

Laut vorliegender Beschreibung handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen etwa 35-Jährigen Mann mit schlanker Gestalt und 3-Tages-Bart. Der Mann trug eine auffällige blaue Adidas-Jacke.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet.

Hinweise zum Vorfall selbst oder zum gesuchten Kraftfahrzeug, nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Land unter der Rufnummer 09131/98842-14 entgegen.

Polizeiinspektion Höchstadt a.d. Aisch

Betrunkener Autofahrer

Ein Autofahrer aus dem hiesigen Landkreis fiel Beamten der Polizeiinspektion Höchstadt a.d. Aisch am Dienstag kurz nach Mitternacht in Höchstadt auf und wurde kontrolliert. Wie sich herausstellte war der 30jährige Mann alkoholisiert und mit 0,6 Promille über der 0,5 Promille-Grenze und muss nun mit einem Bußgeld von 500 Euro und einem Monat Fahrverbot rechnen, wenn das sein erster Verstoß dieser Art war. Bei jedem weiteren Verstoß dieser Art wird es um 500 Euro teurer und auch das Fahrverbot wird um jeweils einen Monat länger. Die Fahrt war für ihn natürlich erst einmal zu Ende.

Trickbetrüger unterwegs

Die Hilfsbereitschaft und vielleicht auch die Aussicht auf ein gutes Geschäft bescherten einem Autofahrer am Montag gegen 19.00 Uhr einen Verlust von 200 Euro. Der 26jährige Mann saß einem Trickbetrüger auf, der ihn an der Bushaltestelle Schmiedelberg bei Weisendorf um Hilfe bat. Angeblich hatte der Unbekannte, der in Begleitung einer Frau mit einem Audi unterwegs war, Spritmangel und nur bulgarische Währung dabei. Er wollte deshalb für weniger als die Hälfte des eigentlichen Umtauschkurses Geld wechseln. Der dann für die Euros eingetauschte Geldschein erwies sich im Nachhinein bei der Recherche des Geschädigten als wertlos, der Betrüger war aber schon wieder weg. Die Polizeiinspektion Höchstadt a.d. Aisch ist deshalb nun mit einer Anzeige gegen Unbekannt betraut und warnt mit diesem Beispiel einmal mehr vor Trickbetrügern.

Überholmanöver missglückte

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B 505 wurde am Montagmittag Sachschaden in Höhe von 17.000 Euro verursacht. Eine 33jährige Gespannfahrerin schloss sich nach der Brücke Zentbechhofen in Richtung Höchstadt einem vor ihr überholenden Pkw an, anstatt dessen Überholmanöver abzuwarten. Anders als der erste Überholende konnte sie vor dem entgegenkommenden Pkw nicht mehr nach rechts einscheren und stieß deshalb mit ihm zusammen. Die Ausweichmanöver beider führten zu einem Zusammenstoß, der zumindest nicht frontal war und wohl verhinderte, dass es Verletzte gab. Das an der Unfallstelle geltende

Überholverbot war der Unfallverursacherin gar nicht aufgefallen.