Orgelmatinee zur Festspielzeit in der Bayreuther Schlosskirche

„Pièce d’orgue“ lautet der Titel der nächsten Orgelmatinee in der Schlosskirche, in der am Samstag, 10. August, ab 12.00 Uhr der Organist Christopher Steinbügl aus Rosenheim zu hören ist.

Das titelgebende Werk, die Fantasie in G von J.S. Bach, ist in den Handschriften als einziges Orgelwerk Bachs mit französischem Titel und ebensolchen Satzbezeichnungen überliefert: Très vitement – Gravement – Lentement. Außerdem darf sich das Publikum auf Werke von Messiaen, Mendelssohn und Duruflé freuen. Der Eintritt ist frei.