Lichtenfelser Kreisjugendring hat geänderte Öffnungszeiten in den Sommerferien

Aufgrund der angespannten Personalsituation gelten in den Sommerferien für die Geschäftsstelle des Kreisjugendringes Lichtenfels andere Öffnungszeiten. Montag und Dienstag ist das Büro wie immer von 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr geöffnet, Mittwoch und Freitag ist nur nach vorheriger Vereinbarung jemand erreichbar. Am Donnerstag, den 8. August ist das Büro von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet. Nachrichten können auf dem AB unter der Rufnummer 09571/940603 hinterlassen oder per Mail an service@kjr-lichtenfels.de versandt werden. Der KJR bittet um Beachtung und dankt für das Verständnis.