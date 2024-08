Landkreisfahrradturnier der vierten Klassen im Landkreis Wunsiedel

Landkreisfahrradturnier 2024 in Selb: Viertklässler stellen sicheres Verhalten im Straßenverkehr unter Beweis.

Auf Einladung der Fachberatung Verkehr und Sicherheit im Schulamtsbezirk Wunsiedel kamen alle Schulsieger der Radfahrausbildung zum Verkehrsübungsplatz in der Feuerwehr in Selb. Insgesamt 28 Kinder fuhren noch einmal den Verkehrsübungsplatz ab und zeigten ihr gelerntes Können u.a. beim Abbiegen oder Umfahren von Hindernissen. Am Ende ging der 1. Platz an die Grundschule Brand, gefolgt von der Grundschule Luitpold in Selb. Den 3. Platz erhielt die Grundschule Schönwald. Der 1. und 2. Preis des Turniers war ein hochwertiges Fahrrad der Marke CUBE, welches vom CUBE Store Multicycle aus Marktredwitz gesponsert wurde. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten zusätzlich Geschenke vom Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge, der Verkehrswacht Fichtelgebirge und der Sparkasse Hochfranken. Zudem lud die Verkehrswacht die Schüler auf ein Getränk und eine Brotzeit ein. Glückwünsche erhielten die Schüler u.a. vom stellvertretenden Landrat Roland Schöffel, dem Schulamtsdirektor German Gleißner, dem 2.Bürgermeister der Stadt Selb, Carsten Hentschel, dem Vorsitzenden der Verkehrswacht Fichtelgebirge, Herrn Herbert Fischer sowie dem Polizeichef aus Marktredwitz/Selb Roland Ast und Ina Richter von der Sparkasse Hochfranken.