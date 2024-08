Konzert in der Lahmer Schloßkirche

Konzert für Oboe und Orgel

Das jugendlich-dynamische Duo aus Tereza Fritschová und dem Bayreuther Regionalkantor Sebastian Ruf verheißt ein abwechslungsreiches, mitreißendes Konzerterlebnis. Im Zusammenspiel mit der historischen Herbst-Orgel von 1732 erklingt die stilistisch bestens harmonierende Barockoboe. Die Werkauswahl führt auf eine kleine musikalisch-barocke Europareise: Von Dieterich Buxtehude, dem großen Lübecker Marien-Organisten, über seinen in Mitteldeutschland geborenen Nachfolger Johann Christian Schieferdecker hin zum großen Johann Sebastian Bach, dessen maßgebliches Schaffen in Weimar, Köthen und Leipzig entstand. Sein Sohn Carl Philipp wurde als „Hamburger Bach“ bekannt. Tomaso Albinoni und Giovanni Battiasta Sammartini komplettieren die Reise mit italienischen Klängen. Karten zu 12 € / erm. 8 € an der Abendkasse erhältlich, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren haben freien Eintritt. Das Konzert findet mit freundlicher Unterstützung der Niederfüllbacher Stiftung, der Ev.-Luth. Landeskirche in Bayern, des Ev.-Luth. Dekanats Michelau und des Freundeskreises der Lahmer Herbst-Orgel statt.