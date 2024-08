Einsatz der Feuerwehr Bubenreuth

Ausgelöste Brandmeldeanlage in Flüchtlingsunterkunft

Am 06.08.24 um 02:08 Uhr wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bubenreuth zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in der Flüchtlingsunterkunft am Eichenplatz alarmiert. Kurz nach dem Alarmeingang rückte unser Löschzug zur Einsatzstelle aus.

Unser Kommandant Heinrich Herzog übernahm die Erkundung am Feuerwehrbedientableau und entsandte einen Trupp mit Atemschutz in Bereitschaft zum ausgelösten Melder. Es stellte sich heraus, dass ein Bewohner heiß geduscht hatte und der entstandene Wasserdampf die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Glücklicherweise handelte es sich um einen Fehlalarm.

Die Anlage wurde zurückgestellt und an den Betreiber übergeben. Gegen 02:30 Uhr konnten unsere Einsatzkräfte wieder einrücken.

Jochen Schuster, Pressestelle Feuerwehr Bubenreuth