Annafestbilanz der Polizeiinspektion Forchheim

Vom 26. Juli bis 05. August feierten zehntausende Besucherinnen und Besucher ein friedliches und fröhliches Annafest. Auch die PI Forchheim kann eine weitgehend positive Annafestbilanz ziehen.

Während die Mehrheit ausgelassen und friedlich feierte, gerieten einige wenige Festbesucher aneinander. Sowohl auf dem Festgelände als auch in der Innenstadt kam es nahezu täglich zu Auseinandersetzungen und Körperverletzungsdelikten, Beleidigungen und Sachbeschädigungen. Die Beteiligten waren in den meisten Fällen deutlich alkoholisiert. Die Polizei konnte die Lage in der Regel schnell beruhigen. Schwere Verletzungen zog sich glücklicherweise niemand zu, allerdings mussten vier Personen zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden.

Leider kam es während der elf Festtage auch zu Angriffen und Beleidigungen der eingesetzten Polizeibeamten. Am ersten Samstag kam es zunächst zu einer Streitigkeit unter zwei Personengruppen. In der Folge beleidigte einer der jugendlichen Täter massiv die eingesetzten Beamten. Letztlich mussten die Jugendlichen Aggressoren zur Dienststelle verbracht werden und wurden dort ihren Eltern übergeben. Am sonst sehr friedlichen letzten Annafesttag wurden Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei beleidigt. Ein 52-jähriger, alkoholisierter Mann aus Hamburg schlug am Donnerstag zunächst einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit der Faust ins Gesicht. Bei der anschließenden Sachbearbeitung durch die Polizei griff er die eingesetzten Beamten an, leistete erheblichen Widerstand und beleidigte diese. Zwei Beamte wurde bei dem Einsatz verletzt. (Über alle Vorfälle haben wir bereits berichtet.)

Bei zahlreichen Verkehrskontrollen während des Annafests wurden bei Fahrzeugführern erhöhte Alkoholwerte festgestellt. Den „Spitzenplatz“ belegt dabei ein 60-jähriger Forchheimer Radfahrer, der mit 2,3 Promille unterwegs war.

Die an sich positive Bilanz der Polizei wird durch ein Sexualdelikt am ersten Annafestsonntag getrübt. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bamberg haben in diesem Zusammenhang die Ermittlungen übernommen. Gegen den bekannten Täter wurde ein Haftbefehl erlassen; er befindet sich derzeit in Haft. Für die übrigen Annafestbesucher bestand zu keiner Zeit eine Gefahr.

Am Dienstag musste die Polizei gegen zwei 56- und 51-jährige Männer aus dem Landkreis vorgehen, die mehrfach eine Gruppe junger Frauen begrapschten. Ein 18-jähriger aus Forchheim fasste zudem am zweiten Samstag seiner ehemaligen Betreuerin mehrfach an die Brüste. Gegen die jeweils alkoholisierten Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet und umgehend ein Betretungsverbot für das Annafest ausgesprochen.

Insgesamt musste die PI Forchheim dieses Jahr drei Personen in Gewahrsam nehmen.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Begehung von Straftaten in den allermeisten Fällen mit einem erhöhten Promillegehalt und der enthemmenden Wirkung von Alkohol einherging.

Besonders hervorzuheben ist die gute Zusammenarbeit mit den polizeilichen Unterstützungskräften, den Rettungsdiensten und anderen Blaulichtorganisationen sowie dem Sicherheitsdienst, der auch in diesem Jahr wieder einen guten Job machte.