Wasserspaß an der Bamberger Promenade!

Das Wochenprogramm ab 5. August

Das Wasserspielmobil ist zurück! Am Montagvormittag wurde die Anlage, die bereits im vergangenen Jahr am Maxplatz die Kinderherzen höherschlagen hat lassen, an der Nördlichen Promenade aufgebaut und kann täglich zwischen 9 und 20 Uhr bis zum 26. August genutzt werden. Der Wasserspielplatz ist vor allem ein Angebot für die jungen Bambergerinnen und Bamberger, den Platz mit Leben zu erfüllen.

Ansonsten stehen in der zweiten Ferienwoche zwei Termine auf dem Programm beim „Sommer an der Promenade“: Bei „Die Sache mit den Dingen“ kann modernes Tanztheater bestaunt werden, beim Yoga sind alle eingeladen, selbst mitzumachen.

Hier das Wochenprogramm:

Montag, 5. August, 16 – 16.30 Uhr: Condance – „Die Sache mit den Dingen“

Als Gründungsmitglied des CONDance e.V. präsentiert Laura Saumweber mit Paula Niehoff und Martha Kröger das 25-minütige Tanztheater „Die Sache mit den Dingen“ – ein Stück für alle Generationen. Über Tanz und Objektmanipulation begeben sich zwei Tänzerinnen auf die Suche nach dem Geben und Nehmen. Wem gehören die Dinge, mit denen wir uns die Welt teilen? Was finden wir jenseits der Dinge? Und was bleibt am Ende überhaupt übrig?

Dienstag, 6. August, 8 – 9 Uhr und 18 – 19 Uhr: Yoganza – Yoga ist Bamberg

„Yoganza – Yoga ist Bamberg“ bietet eine Serie von kostenlosen Yogaworkshops, die von den Innenstadtfonds von „Mitte.Bamberg.2025“ gefördert werden. Dieses Angebot erstreckt sich über sechs Dienstage und bietet jedem Interessierten die Möglichkeit, an einem abwechslungsreichen Yogaprogramm teilzunehmen. Jede Woche wird eine andere Yogarichtung präsentiert, die verschiedene Altersgruppen und Erfahrungslevel anspricht.

Am Morgen gibt es diesmal Yoga für den Rücken mit Agathe von „Yoga Vidya Bamberg“. Abends lädt Kathi von „Yoga Vidya Bamberg“ zum Sunset Yoga ein.