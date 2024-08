Voranzeige: Erlanger Kneipenchor bringt Deutschlands größtes Kneipenchorfestival zurück ins E-Werk

Am Freitag, den 20. September 2024 verwandeln 16 Kneipenchöre das Erlanger Kulturzentrum E-Werk zur “Lautesten Kneipe”. Rund 700 Mitwirkende aus ganz Deutschland zelebrieren ab 19 Uhr auf drei Bühnen Kneipenchorliebe. Das Repertoire der Chöre ist so bunt und divers wie sie selbst: von aktuellen Hits der Rock- & Pop-Musik bis hin zu Evergreens und Klassikern aus der Musikgeschichte ist alles dabei. “Mitsingen und tanzen ist ausdrücklich erlaubt”, erklärt Vivian Bärthlein, Mitgründerin des Erlanger Kneipenchors.

Nach den Konzerten sind alle Besucher*innen und Teilnehmer*innen eingeladen bis in die frühen Morgenstunden zu feiern.

Dabei knüpfen die Initiatoren an das erste erfolgreiche Kneipenchorfestival an. “Wir sind immer noch ganz sprachlos und voller Glück, wenn wir an 2019 zurückdenken. Über 1.000 musik- und feierbegeisterte Menschen, bunt zusammengewürfelt aus ganz Deutschland, haben das E-Werk in ‘die lauteste Kneipe’ verwandelt und bis spät in die Nacht das Leben und die Musik zelebriert”, erinnert sich Sandra Schwarz, Chorleiterin des Erlanger Kneipenchors. Besucher*innen können sich also auf ganz viel #Kneipenchorliebe, tolle Musik und jede Menge Spaß freuen!

Weitere Informationen und Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter lautestekneipe.de/tickets.

LINEUP

16 Chöre u.a. aus

Aschaffenburg

Bamberg

Cottbus

Dresden

Erlangen

Jena

Lübeck

München

Nürnberg

Oldenburg

Potsdam

Weimar

Würzburg

Über den Erlanger Kneipenchor

Der Erlanger Kneipenchor hat seit seiner Gründung 2016 das Chor Image in der Region revolutioniert und zählt heute zu den größten Kneipenchören Deutschlands. Mit etwa 65 Mitgliedern im Alter von 20 bis 75 Jahren probt der Chor wöchentlich im E-Werk und begeistert mit einem vielseitigen Repertoire. Dieses generationenübergreifende Gemeinschaftsgefühl und die Freude am gemeinsamen Singen, auch bei Auswärtsproben in den Kneipen der Stadt, machen den Chor zu einem einzigartigen soziokulturellen Highlight in Erlangen.

LINKS