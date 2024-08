„Unique United“: der Mia Klub und der Queer Bayreuth e. V. feiern gemeinsam

Am 10.08.2024 wird das Bayreuther Nachtleben ein ganzes Stück weit bunter und diverser: der Mia Klub und der Queer Bayreuth e. V. laden alle queeren Personen und alle, die es mit ihnen halten, zum gemeinsamen Feiern ein. Auf 2 Dancefloors werden die DJane´s und DJ´s Sofka, Gino aka Charlet aus Berlin und Supamario für beste Stimmung sorgen. Der Mia Klub und der Queer Bayreuth e. V. arbeiten hierfür dergestalt zusammen, dass der Klub Mia die Party als solche veranstaltet und der Queer Bayreuth e. V. ein Awareness-Team, also ein Team bestehend aus mehreren queeren Personen, stellt, welches für das Wohlbefinden und die Sicherheit der Feiernden sorgt. Das Motto „Unique United“ bringt hierbei zum Ausdruck, dass queere wie nicht queere Personen gemeinsam feiern und in ihrer Vielfalt vereint sein können.

„Wir kämpfen seit langem hart dafür, in Bayreuth eine Party für queere Personen und deren Verbündete auf die Beine zu stellen!“, erklärt Robert Gluch, Vorsitzender des Vereins Queer Bayreuth e. V.. Und weiter: „Uns ist wichtig, dass queere Personen in Bayreuth und Umgebung einen sicheren Platz, einen sogenannten Safe Space, bekommen, um ausgelassen und ohne Angst feiern, flirten und einfach Spaß haben können. Das ist in Clubs, die nicht auf queeres Publikum ausgelegt sind, oft nicht gegeben. Das zu ändern, daran haben wir nunmehr seit einem Jahr gearbeitet. Wir freuen uns riesig, dass das nun in Zusammenarbeit mit dem Mia Klub Wirklichkeit wird!“

„Uns ist in den vergangenen Monaten sehr bewusst geworden, wie dringend notwendig es ist, die Bayreuther Club-Kultur dahingehend umzukrempeln, dass auch queere Personen ausgelassen feiern dürfen.“, so das Team des Mia Klubs. Denn auch als nicht-queere Person lohne sich ein Blick über den Tellerrand: „Uns fiel auf, wie deutlich unterrepräsentiert queere Personen in Bayreuth sind – es gibt kaum Kulturschaffende oder Gastronom*innen in Bayreuth, die sich selbst als offen für queere Personen ausgeben. Das möchten wir ab sofort ändern.“

Die Party beginnt am 10.08.2024 um 23 Uhr im Mia Klub, Maximillianstr. 74 in Bayreuth. Der Eintritt ist bis 24 Uhr frei und kostet danach 9,00€, für Studierende und Azubis vergünstigt 8,00€. Sollte sich die Party als erfolgreich erweisen, so ist bereits jetzt schon angedacht, sie in regelmäßigen Abständen zu wiederholen und auf lange Sicht hin in der queeren Community Oberfranken´s zu etablieren.