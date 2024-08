Toto-Pokal: FC Eintracht Bamberg trifft auf den TSV 1860 Staffelstein

Der FC Eintracht Bamberg gastiert am Dienstag, 6. August, im Toto-Pokal beim TSV 1860 Staffelstein. Anpfiff der Partie ist um 18.30 Uhr.

„Für unsere Entwicklung wichtig“

Der FC Eintracht Bamberg ist mit einem Sieg und zwei Niederlagen in seine zweite Regionalliga-Saison in Serie gestartet. Nun steht für die Mannschaft von Jan Gernlein die erste englische Woche der Saison an. Im Toto-Pokal treffen die Domreiter auf den TSV 1860 Staffelstein. „Wir wollen versuchen, im Pokal so weit zu kommen, wie es möglich ist, um mehr Spielzeit für die Jungs zu generieren, die in der Liga weniger zum Zug kommen. Also ist der Wettbewerb für unsere Entwicklung wichtig“, sagt Gernlein über die Relevanz des Wettbewerbs.

In der vergangenen Saison schied der FC Eintracht Bamberg bereits in der ersten Runde aus. Beim SV Buckenhofen unterlag man deutlich mit 1:4. Amtierender Sieger des Wettbewerbs ist der FC Ingolstadt, der im Finale mit 2:1 über die Würzburger Kickers triumphierte.

Das ist der Gegner: TSV 1860 Staffelstein

Der TSV Staffelstein spielt aktuell in der Bezirksliga Oberfranken West. In der vergangenen Spielzeit schloss man die Tabelle auf dem zehnten Platz ab. Zuletzt kam der TSV nicht über ein 0:0 beim SC Kemmern hinaus. Aktuell rangiert die Mannschaft mit zwei Punkten aus vier Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Trainer der Mannschaft ist dieser Saison Lars Scheler.

„Ich kenne den TSV Staffelstein seit ich klein bin und es war immer eine Truppe, die von hoher Kameradschaft geprägt war. Das sind gute Jungs, die sich auf das Spiel freuen und alles raushauen, trotzdem müssen wir dieses Spiel gewinnen – ohne Wenn und Aber“, so Gernlein.

Das Personal

Den Domreitern fehlen Andreas Mahr, Ben Olschewski, David Lang, Björn Schönwiesner und Marco Schmitt. „Schmerzhaft ist natürlich auch der Abgang von Fabio Reck, der nach dem Bayreuth-Spiel in die USA abgereist ist“, sagt Gernlein.