Tödlicher Verkehrsunfall in Michelau

MICHELAU, LKR. LICHTENFELS. Ein Lkw kam am Montagvormittag am Kirchplatz von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Pkw zusammen. Der Lkw-Fahrer starb an der Unfallstelle.

Gegen 9.30 Uhr fuhr der Fahrer eines Lkw mit Lichtenfelser Zulassung durch den Ort Michelau. Am Kirchplatz kam er dabei in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Pkw, der am Parkplatz der Sparkasse stand.

Umgehend fuhren Rettungskräfte und die Lichtenfelser Polizei zur Unfallstelle. Der 33-jährige Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Kronach war nicht ansprechbar und musste vor Ort reanimiert werden. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Pkw, ein 64-Jähriger aus dem Landkreis Lichtenfels, war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte befreit werden. Er wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Zudem musste ein Fußgänger dem von der Fahrbahn abkommenden Lkw ausweichen, er erlitt leichte Verletzungen.

Nach den ersten Ermittlungen gibt es Hinweise darauf, dass eine medizinische Ursache vorliegt. Die genauen Gründe ermittelt nun die Lichtenfelser Polizei. Ein Sachverständiger unterstützte die Beamten vor Ort bei der Unfallaufnahme.

Der Kirchplatz war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 14 Uhr gesperrt.