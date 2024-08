Stadt Kulmbach startet diesjähriges Straßensanierungsprogramm

Es geht den Schlaglöchern an den Kragen – die Stadt Kulmbach startet ihr diesjähriges Straßensanierungsprogramm. Auf der Maßnahmenliste stehen heuer der Abschnitt der Gemeindeverbindungsstraße Mangersreuth– Wickenreuth, die Kreuzung Friedrich-Schönauer Straße/Kurt-Schumacher Straße/Hans-Meiser-Straße, der Gehwegabschnitt in der Lindenstraße oberhalb vom Lärchen- und Buchenweg, der Verbindungs- und Fahrradweg von Niederndobrach in Richtung der Straße Am Martelsberg sowie die Umfahrung der Max-Hundt-Schule im Bereich der Schulparkplätze.

„Unser Straßensanierungsprogramm geht ganz gezielt Schwachstellen in unserem städtischen Straßennetz an“, erklärt Oberbürgermeister Ingo Lehmann. „Das Besondere dabei ist, dass wir die Straßenzüge kostengünstig, schnell und effektiv angehen können.“ Die ausführende Baufirma für das Straßensanierungsprogramm der Stadt Kulmbach ist mit der GSG Guttenberger Straßenbaugesellschaft mbH aus Stadtsteinach ein heimisches Unternehmen. Sie wird vor Ort vom städtischen Bauhof tatkräftig unterstützt, um Kosten einzusparen.

Bereits am Donnerstag, 1. August 2024, fiel der Startschuss für das Kulmbacher Straßensanierungsprogramm mit der Maßnahme in Niederndobrach. Dort wird der Verbindungs- und Fahrradweg von Niederndobrach in Richtung der Straße Am Martelsberg auf Vordermann gebracht.

Am Montag, 5. August 2024, ist dann der Bereich rund um die Max-Hundt-Schule an der Reihe. „Wir werden hier die stark beschädigte Umfahrung der Schule angehen“, sagt Manuel Müller von der städtischen Tiefbauabteilung. „Geplant ist, dass die Schieberkappen ausgewechselt, eine neue Straßenentwässerung erstellt, neue Bordsteine gesetzt und die Fahrbahn asphaltiert wird“, so Müller. Eine Zufahrt zu den Parkplätzen der Max-Hundt-Schule ist in diesem Zeitraum nicht möglich. Für die Anlieger im Baubereich ist die Zufahrt nur fußläufig gewährleistet.

In den nächsten Wochen soll auch die Asphaltdecke der Gemeindeverbindungsstraße Mangersreuth-Wickenreuth erneuert werden. Der Gehweg in der Lindenstraße ist für September angedacht und der Kreuzungsbereich Friedrich-Schönauer-Straße soll in den Herbstferien Ende Oktober angegangen werden.

Die Stadt Kulmbach bittet die Bevölkerung sowie die Anlieger um Verständnis für die unausweichlichen Behinderungen bei den Baumaßnahmen.