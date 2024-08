Polizeibericht Hochfranken vom 05.08.2024

Polizeiinspektion Coburg

Zwei Täterfestnahmen nach Diebstahl aus Tasche

COBURG. Nach dem Diebstahl von Bargeld im dreistelligen Eurobereich aus einer Tasche während des Schützenfestes auf dem Coburger Ketschenanger am Sonntagabend, nahmen Coburger Polizisten im Rahmen der Fahndung einen 15- sowie einen 16-Jährigen fest.

Der 15-Jährige öffnete gegen 20 Uhr vor einem Fahrgeschäft die mitgeführte Tasche eines 18-Jährigen und entnahm aus dieser den Geldbeutel und aus diesem die darin befindlichen Geldscheine mit einem Gesamtwert von mehr als 200 Euro. Die beiden Jugendlichen flüchteten im Anschluss in Richtung Innenstadt. Im Zuge der Fahndung griffen die Coburger Polizisten die beiden Tatverdächtigen im Bereich der Ketschengasse auf. Im Zuge der Kontrolle händigte der 15-Jährige Tatverdächtige den Beamten ein Druckverschlusstütchen mit einer kleineren Menge Rauschgift aus. Die Coburger Polizisten ermitteln nun wegen Diebstahls aus einer Handtasche sowie einem Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Verkehrspolizeiinspektion Coburg

Zu viel Alkohol – Führerschein weg

LKR. COBURG / Ebersdorf b. Coburg. Mit der Sicherstellung seines Führerscheines endete am Sonntagabend die Fahrt eines 56-jährigen Mannes, der auf der Bundesstraße 303 auf Höhe Ebersdorf bei Coburg mit seinem Mercedes durch Schlangenlinien auffiel.

Als Beamte der Coburger Verkehrspolizei die Fahrtüchtigkeit des Fahrzeugführers überprüften, konnte die Ursache dafür recht schnell geklärt werden: Mit zu viel Alkohol am Steuer des Lieferwagens gelang es dem Autofahrer nicht mehr, seine Spur sicher zu halten.

Er geriet wiederholt auf die Gegenfahrbahn, wodurch es mehrfach fast zu Unfällen kam.

Die Polizei bittet in dem Zusammenhang, dass sich gegebenenfalls durch die Fahrweise gefährdete Verkehrsteilnehmer, welche gegen 21.30 Uhr die Bundesstraße 303 im Bereich Ebersdorf bei Coburg befuhren, unter der Telefonnummer 09561/645-0 melden.

Polizeiinspektion Kronach

Fahrrad gestohlen

Kronach – Im Tatzeitraum vom 03.08.2024, 18.00 Uhr auf 04.08.2024, 18.00 Uhr entwendete ein bis dato unbekannter Täter ein schwarz / rotes Mountainbike, welches in einer Garage eines Wohnanwesens in der Johann-Nikolaus-Zitter-Straße in Kronach abgestellt war. Da Rad war versperrt. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Auto angefahren

Kronach – Am vergangenen Sonntag, gegen 16.25 Uhr fuhr ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen PKW Toyota, welcher auf dem Parkplatz der Sommerrodelbahn in Fröschbrunn geparkt war. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei dem Fluchtfahrzeug um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

Kradfahrer gestürzt

Kronach – Der Fahrer eines Kraftrades Yamaha befuhr in den Morgenstunden des vergangenen Sonntag, gegen 06.45 Uhr den Kreisverkehr in Friesen auf der St2200 in Richtung Kronach. Beim Ausfahren aus dem Kreisel rutschte das Motorrad mit dem Hinterrad weg und der Fahrer kam zu Sturz. Womöglich war die nicht angepasste Geschwindigkeit beim Beschleunigen und die nasse Fahrbahn Grund des Sturzgeschehens. Der Fahrer wurde hierbei verletzt und musste in das Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

Polizeiinspektion Kulmbach

Motorradunfall mit Personenschaden

Kulmbach – Am 04.08.2024 gegen 11:27 Uhr ereignete sich auf der B85 / Ziegelhüttener Straße ein Verkehrsunfall. Ein 82-jähriger befuhr die Ziegelhüttener Straße in aufsteigender Richtung. An der Kreuzung B85 / Ziegelhüttener Straße wollte dieser nach links Richtung Kulmbach abbiegen. Nachdem er zunächst verkehrsbedingt halten musste, fuhr er aber noch ca. 1 m in den Kreuzungsbereich ein und übersah das Motorrad, welches Richtung Kronach unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde die Mitfahrerin über das Motorrad geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Straße liegen. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Beide wurden ins Klinikum Kulmbach verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000,– Euro.

Friedlicher Abschluss der Bierwoche

KULMBACH. Auch am Sonntagabend waren die Beamten der Kulmbacher Polizei mit Unterstützung der Zentralen Ergänzungsdienste Bayreuth auf dem Veranstaltungsgelände der 73. Bierwoche und in der Oberen Stadt unterwegs. Sehr zur Freude der Einsatzkräfte verlief der Ausklang des Festes ohne relevante Vorkommnisse. Nach Ende der Musikdarbietung leerte sich der Stadel zügig und auch die Besucher im Umfeld begaben sich aufgrund zeitweisen Regens schnell auf den Heimweg. Wer trotzdem noch etwas Ausdauer und Feierlaune übrig hatte, begab sich in die Obere Stadt. Dort gingen die letzten Stunden der Bierwoche friedlich zu Ende.