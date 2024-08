Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 05.08.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Unfallverursacher richten Schaden in Höhe von 6.000 Euro an

BAMBERG. Ein in der Gaustadter Hauptstraße abgestellter schwarzer BMW wurde im Zeitraum von Sonntagfrüh, 1:00 Uhr bis Sonntagnachmittag, 14:00 Uhr von Unbekannten angefahren und an der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro zu kümmern.

Ein grauer Audi wurde zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag in der Pödeldorfer Straße angefahren. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Sachschaden an der hinteren linken Stoßstange zu kümmern. Der Schaden hier wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Täterhinweise zu beiden Unfallfluchten nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

Unbeteiligte erhält Schlag ins Gesicht

BAMBERG. Samstagabend gegen 23:00 Uhr wurde eine 46-Jährige in der Ferdinand-Tietz-Straße/Ecke Seehofstraße von einem Unbekannten mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Geschädigte lief dort mit zwei Zeugen an einer Gruppe Jugendlicher vorbei, die dort mit anderen Personen stritten, als ihr ein Unbekannter unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Nach einem Arztbesuch wurde bei der 46-Jährigen ein Riss in der Bindehaut festgestellt, welcher genäht werden müsse.

Die Polizei Bamberg sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 zu melden.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt

Drogenfahrt beendet und Betäubungsmittel sichergestellt

BAYREUTH. Eine Drogenfahrt und ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sind das Kontrollergebnis von Beamten der Zentralen Einsatzdienste Bayreuth am Samstagabend.

Kurz nach 19 Uhr kontrollierten Zivilbeamte einen 49-Jährigen im Bereich des Bahnhofs. Der Mann war im Besitz einer geringen Menge Crystal. Die Beamten beschlagnahmten das Rauschgift und leiteten strafrechtliche Ermittlungen ein.

Gegen 20.30 Uhr kontrollierte eine uniformierte Streifenbesatzung einen 26-Jährigen, der mit einem E-Scooter in der Innenstadt unterwegs war. Bei der Kontrolle zeigte der Mann Anzeichen von Drogenkonsum, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Gegen den Verkehrssünder musste ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden. Ihn erwartet neben einer empfindlichen Geldbuße auch ein Fahrverbort und ein Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg. Den Roller musste der Mann stehen lassen.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Taschendiebstahl

Ebermannstadt. Während der Lichterserenade am Samstagabend wurde einem 61-jährigen Mann in der Zeit von 21.38 Uhr bis 22.15 Uhr die Geldbörse und sein Mobiltelefon entwendet. Beide Sachen trug er körpernah in seinen Taschen. Möglicherweise handelt es sich hierbei um einen Trickdiebstahl, bei dem der Geschädigte zur Durchführung der Tat abgelenkt wurde. Im Zusammenhang mit dem Diebstahl fiel dem Geschädigten eine ca. 30 Jahre alte, blonde Frau auf, die mit einem etwa 8-jährigen Jungen unterwegs war. Die Dame trug einen silberfarbenen Blouson. Wer hierzu etwas verdächtiges bemerkt hat oder den Diebstahl beobachten konnte, wendet sich bitte an die Polizeiinspektion Ebermannstadt unter Tel: 09194 / 7388-0.

Polizeiinspektion Forchheim

Diebstähle/Einbrüche

Forchheim. In der Nacht vom 03.08.2024 auf den 04.08.2024 wurde in der Mayer-Franken-Straße ein grauer VW Golf angegangen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich auf bislang unbekannter Weise Zugang zu dem Pkw und durchwühlten diesen. Dabei wurde Bargeld sowie ein Laptop entwendet. Wer hat in der Nacht die Tat beobachtet? Hinweise nimmt die PI Forchheim unter 09191/7090-0 entgegen.

Forchheim. Im Zeitraum vom 02.08.2024, 15:30 Uhr, bis zum 04.08.2024, 13:55 Uhr, wurde ein Lagerraum der Firma Zölls am Bahnhof Forchheim aufgebrochen. Ob etwas entwendet wurde ist bislang nicht bekannt. Bei dem Aufbruch wurde das Türschloss beschädigt. Hinweise können der Polizeiinspektion Forchheim unter 09191/7090-0 gemeldet werden.

Sachbeschädigungen

Forchheim. Ein bislang unbekannter Täter verbog die Schranke an der St. Anna Kirche in der Arnulfstraße. Der Schaden wird auf 1000,00€ geschätzt. Wer kann Angaben oder Hinweise zu dem Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei Forchheim unter 09191/7090-0 entgegen.

Vorfälle rund um das Forchheimer Annafest

Forchheim. Der 10te Festtag verlief auf dem Annafest friedlich. Aufgrund des Regens war der Sonntag ein schwach besuchter Tag.

Lediglich im Rahmen des Abstroms vom Festgelände kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung. Hierbei bekam ein junger Mann durch einen bislang unbekannten Täter einen Bierkrug auf den Kopf. Der Geschädigte erlitt dabei Verletzungen im Kopfbereich. Der Täter konnte unerkannt flüchten.

Gegen 00:40 Uhr kam es in einer Gaststätte in der Bamberger Straße zu einer Schlägerei. Dabei ging ein Mann auf den Betreiber und den Sicherheitsdienst los. Obwohl mittlerweile Einsatzkräfte vor Ort waren, beruhigte sich der Mann nicht. Da er weiterhin verbal aggressiv war, wurde dieser in Gewahrsam genommen.

Sonstiges

Forchheim. Am 04.08.2024, gegen 23:50 Uhr, kam es im Bereich der Unteren Kellerstraße / Konradstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. In deren Verlauf wurde der Geschädigte mit einem Bierkrug geschlagen. Der unbekannte Täter flüchtete daraufhin. Wer kann Angaben zur Tat machen? Hinweise nimmt die Polizei Forchheim unter 09191/7090-0 entgegen.

Polizeiinspektion Lichtenfels

Drogenfahrt unterbunden

MICHELAU, LKR. LICHTENFELS. Am Sonntag gegen 17:30 Uhr führten die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Lichtenfels bei einem 28-Jährigen eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Bei dieser Kontrolle räumt der Fahrer den Konsum von Cannabis ein. Im Klinikum Lichtenfels wurde eine Blutentnahme durchgeführt die Weiterfahrt unterbunden.