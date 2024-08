Polizeibericht Erlangen / Landkreis ERH vom 05.08.2024

Polizeiinspektion Erlangen – Stadt

Mehrmals Rotlicht missachtet und beinahe Unfall verursacht

Rücksichtslos und verkehrsgefährdend verhielt sich ein 19-jähriger Pkw-Fahrer am gestrigen Nachmittag mit seinem SUV der Marke Suzuki in Dechsendorf.

Die Polizei ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und sucht weitere Zeugen.

Kurz nach 16:00 Uhr missachtete der aus dem Lkr. Erlangen-Höchstadt stammende Mann, in der Weisendorfer Straße, an zwei Ampeln das für ihn geltende Rotlicht. Auf seiner Weiterfahrt in Richtung Erlangen, überholte er ein vorausfahrendes Fahrzeug und verursachte hier beinahe einen Zusammenstoß. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer war gezwungen auszuweichen, damit es nicht zum Zusammenprall kam.

Ein aufmerksamer Zeuge folgte dem Fahrzeug schließlich bis in die Innenstadt.

Hier beleidigte der rabiate Verkehrsteilnehmer zunächst noch den Zeugen und beschädigte im Anschluss beim Rückwärtsfahren absichtlich dessen Auto.

Bevor Polizeibeamte das Fahrzeug in der Hofmannstraße anhalten und kontrollieren konnten, missachtete der Fahrer nochmals das Rotlicht an der Kreuzung Henkestraße/Schuhstraße. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Die Polizei Erlangen bittet darum, dass sich sowohl Zeugen des Vorfalls, als auch Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des Mannes gefährdet wurden, unter der Rufnummer 09131/760-114 telefonisch melden.

Polizeiinspektion Erlangen-Land

Einbruch in Sanitärbetrieb

Baiersdorf / Wellerstadt – Von Samstag auf Sonntag stiegen bislang Unbekannte über ein aufgebrochenes Fenster in einen Sanitärbetrieb -Am Kreuzbach- ein. Die Diebe durchsuchten das Objekt nach Wertgegenständen. Ein Entwendungsschaden lässt sich bisher nicht beziffern. An einem Fenster entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Ein Strafverfahren wegen Einbruchsdiebstahls wurde seitens der Polizei bereits eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Land unter der Rufnummer 09131/98842-14 entgegen.

Polizeiinspektion Herzogenaurach

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Höchstadt a. d. Aisch

Mülleimer abgebrannt

Am Sonntag um 15.50 Uhr wurde der Inhalt eines Mülleimers am Marktplatz in Höchstadt a. d. Aisch von einem unbekannten Täter angezündet. Die Feuerwehr Höchstadt löschte zwar den Brand, der Mülleimer im Wert von 200 Euro wurde aber vollständig zerstört. Zeugenhinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizeiinspektion Höchstadt a. d. Aisch unter der Telefonnummer 09193/63940 entgegen.