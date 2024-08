ÖPNV-Büro des Landkreises Lichtenfels am 6. August nur telefonisch zu erreichen

Wegen IT-Arbeiten persönliche Vorsprache nicht möglich

Wegen Arbeiten an der IT ist das ÖPNV-Büro in der Kronacher Strasse 13 in Lichtenfels am Dienstag, den 6. August für eine persönliche Vorsprache nicht zu erreichen. Gleiches gilt für Fragen zur Schülerbeförderung.

Die telefonische Erreichbarkeit ist aber an diesem Tag gegeben unter der Nummer 09571/ 18-1561, 09571/18-1563 sowie 09571/18-1560.

Ab Mittwoch, den 7. August ist das Büro wie gewohnt auch wieder persönlich erreichbar. Das Landratsamt bittet um Beachtung.