Clean-Up beim Kellerwald in Forchheim

Am 8. August – also kurz nach dem Ende des Annafestes – wollen die fleißigen AktivistInnen von Forchheim for Future mit ihrem Clean-Up wieder einen Beitrag zu einer saubereren Stadt leisten. Treffpunkt ist um 17 Uhr auf dem Parkplatz am Kellerwald. Auch diesmal können wieder Müllsäcke, Greifer und Handschuhe ausgeliehen werden. Keine Anmeldung nötig, einfach kommen und mitmachen und für mehr Sauberkeit in unserer Stadt sorgen. Weitere Infos siehe https://forchheim-for-future.de/clean-up/