BLSV-Sportcamp Nordbayern in Bischofsgrün unter neuer Leitung

Das Sportcamp Flaggschiff im Fichtelgebirge bekommt neuen Rückenwind

Martin Lenßner (40) ist neuer Leiter des BLSV-Sportcamps Nordbayern im oberfränkischen Bischofsgrün. Zum 1. August übernahm er das größte und modernste Sportcamp des Bayerischen Landes-Sportverbands e.V. (BLSV).

Es ist ein wahrer Traumjob für Martin Lenßner, den gelernten Sport- und Fitnesskaufmann. Arbeiten, dort wo andere Sport und Urlaub machen. Und dabei handelt es sich bei den Gästen im Sportcamp Nordbayern nicht nur um Breitensportlerinnen und Breitsportler aus Bayern, auch echte Kader- und Olympiaathleten verbringen hier zumal ihre Vorbereitungen.

Lenßner stammt aus dem angrenzenden und nahegelegenen Bundesland Thüringen, das auch zum Einzugsgebiet des Sportcamps gehört. Zuletzt leitete er als Hoteldirektor eine große Hotelanlage im ebenfalls nahegelegenen Vogtland. Er kennt damit Land und Leute aus dem direkten Umfeld von Bischofsgrün sehr gut – ideale Voraussetzungen zur Leitung des BLSV-Sportcamp-Flaggschiffs. „Wir haben mit Martin Lenßner einen hochkompetenten Kollegen für die wichtige Position der Geschäftsführung in Bischofsgrün gefunden. Sowohl unser Team vor Ort als auch meine Beiratskolleginnen und -kollegen freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit“, ist Peter Rzytki, Vorsitzender des Sportcamp Beirates und BLSV-Vizepräsident Finanzen froh, die Personalsuche nun abschließen zu können.

Die bayerische Antwort auf „Sporthotel“

Mit 105 modern eingerichteten Einzel‑, Doppel- und Mehrbettzimmern und 294 Betten bietet das BLSV-Sportcamp Nordbayern in Bischofsgrün viel Platz, sowohl für Gruppen als auch für sportlich interessierte Individualgäste und Familien. Es ist die bayerische Antwort auf die Nachfrage nach „Sporthotels“. Hochmoderne Sportanlagen laden dazu ein, sportliche Begeisterung auszuleben. Neben einer großen witterungsunabhängigen und mit einer Indoor-Kletterwand ausgestatteten Dreifeld-Sporthalle finden sich auf dem Freigelände des Sportcamps ein Kunstrasenfeld, ein Naturrasenfeld, drei Tennisplätze, drei Beachvolleyballfelder sowie eine an der Hausfassade installierte 18 Meter hohe Outdoor–Kletterwand. In einem kleinen Waldstück gleich nebenan wird zudem noch ein Niederseilgarten installiert. Ein Fitnessraum mit professionellen Geräten und ein mit Spiegelwand und Fußbodenheizung ausgestatteter Multifunktionsraum können für unterschiedliche Trainingsbedürfnisse sowie Kardio‑, Konditions- und Krafttrainings genutzt werden. Nach einem sportlich anstrengenden Tag darf in einer der zwei Saunen oder in einer Infrarotkabine die Regenerationsphase eingeleitet werden – echte Wohlfühlatmosphäre ist damit garantiert.