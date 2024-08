12. Stadtmarketingpreis Bayern – Bayreuther Projekt auf der Shortlist

Der Bayreuther NachhaltigkeitsZEIGER, das von der Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH BMTG) ins Leben gerufene Projekt, das es Gästen und Einheimischen erleichtern soll, klimafreundliche Angebote beim Einkaufen und nachhaltige Unterkünfte von weniger klimafreundlichen zu unterscheiden, hat es geschafft: Trotz Rekordbeteiligung von insgesamt 56 Projekten wählte die Jury den Bayreuther NachhaltigkeitsZEIGER als eines von 12 Projekten in vier Kategorien auf die Shortlist für den Bayerischen Stadtmarketingpreis. Am 24. September fällt in München dann die Entscheidung, ob der Bayreuther NachhaltigkeitsZEIGER in der Kategorie Städte über 50.000 Einwohner den begehrten Preis erhält.

Nachhaltigkeit ist eines der zentralen Themen unserer Zeit und Hotellerie und Einzelhandel sind wichtige Schnittstellen zu Gästen und Kundinnen und Kunden. Mit nachhaltigen Angeboten erfüllen Sie den Wunsch vieler Menschen, sich umweltfreundlich zu verhalten. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter identifizieren sich gerne mit Unternehmen, die auf Nachhaltigkeit achten. Manuel Becher, der Geschäftsführer der BMTG zeigt sich hocherfreut: „Mit dem Bayreuther NachhaltigkeitsZEIGER erleichtert die BMTG den Menschen die Suche nach klimafreundlichen Angeboten bei Unterkünften und beim Einkaufen.

Wir machen transparent, wie umweltfreundlich die Bayreuther Hotellerie und der Bayreuther Einzelhandel bereits sind. Die Nominierung auf die Shortlist zum Stadtmarketingpreis Bayern ist ein großer Erfolg und er zeigt, dass wir in Sachen Nachhaltigkeit in Bayreuth bereits gut aufgestellt sind und sie bestärkt uns, den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen“.