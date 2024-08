Sperrung der Staatsstraße nach Memmelsdorf: Busse nehmen Umleitung

Aufgrund der Sperrung der Staatsstraße nach Memmelsdorf müssen die Linien 907, 917 und 927 ab Montag bis voraussichtlich 21. August 2024 eine Umleitung nehmen. Das führt dazu, dass einige Haltestellen nicht bedient werden können.

Linie 907:

In Richtung Memmelsdorf fährt der Bus auf dem normalen Linienweg bis zur Lichteneiche. Anstelle der Haltestelle „Stockseestraße“ wird eine Ersatzhaltestelle in der Gundelsheimer Straße nach der Einmündung Stockseestraße bedient. Die Haltestellen „Lichteneiche Kirche“ bis „Memmelsdorf Ausgang“ entfallen.

In Fahrtrichtung Bamberg entfallen die Haltestellen „Memmelsdorf Rathaus“ bis „Lichteneiche Kirche“. In der Lichteneiche wird anstelle der Haltestelle „Stockseestraße“ eine Ersatzhaltestelle in der Gundelsheimer Straße schräg gegenüber der Einmündung Stockseestraße bedient.

In der Bahnhofstraße wird eine Ersatzhaltestelle „Memmelsdorf Bahnhofstraße“ gegenüber Haus Nr. 1 eingerichtet wird auf der Umleitungsstrecke zusätzlich die Haltestelle „Gundelsheim Rathaus“ bedient.

Wegen der Memmelsdorfer Kirchweih kann die Ersatzhaltestelle „Memmelsdorf Bahnhofstraße“ vom 12. bis 20. August nicht bedient werden. Darüber hinaus entfällt die Haltestelle „Memmelsdorf Ausgang“. Die Anbindung von Memmelsdorf erfolgt in diesem Zeitraum über die Haltestelle „Josef-Fösel-Straße“.

Linie 917:

Die Linie 917 verkehrt in den Ferien in der Regel als Anruf-Linien-Taxi (ALT).

In Fahrtrichtung Laubend entfallen die Haltestellen „Schloß Seehof“ bis „Memmelsdorf Ausgang“.

In Fahrtrichtung Bamberg können die Haltestellen „Memmelsdorf Markt“ bis „Fasanerie“ nicht bedient werden. Die Fahrt, die um 6:56 Uhr in Laubend startet, wird während der Umleitung bis Bamberg verlängert.

Anstelle der Haltestelle „Memmelsdorf Markt“ wird die Ersatzhaltestelle in der Bahnhofstraße bedient. Diese entfällt wegen der Kirchweih im Zeitraum vom 12. bis 20. August.

Linie 927:

Die Linie 927 verkehrt von Bamberg nur in Richtung Memmelsdorf und Schammelsdorf. In den Ferien wird die Linie in der Regel mit einem Anruf-Linien-Taxi (ALT) bedient.

Auf dieser Linie entfallen die Haltestellen „Schloß Seehof“ und „Memmelsdorf Markt“. Ab der Haltestelle „Memmelsdorf Seehofhalle“ verkehrt die Linie wieder auf dem regulären Linienweg.

3 Informationen zu den Änderungen Die Stadtwerke Bamberg informieren über die Änderungen an den Haltestellen aller betroffenen Linien. Für die Verbindungssuche empfehlen sie die Fahrplanauskunft auf www.stadtwerkebamberg.de/bus, auf www.vgn.de oder in der VGN-App zu nutzen.